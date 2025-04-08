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Лига чемпионов: «Арсенал» с чудо-дублем Райса сокрушил «Реал», «Интер» на выезде одолел «Баварию»

Лига чемпионов: "Арсенал" с чудо-дублем Райса сокрушил "Реал", "Интер" на выезде одолел "Баварию"

8 апреля состоялись стартовые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов. Лондонский «Арсенал» принимал мадридский «Реал», а мюнхенская «Бавария» — миланский «Интер».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты матчей.

Лига чемпионов, 1/4 финала, первые матчи

«Арсенал» — «Реал» — 3:0

Голы: Райс, 58, 70, Мерино, 75

Удаления: Камавинга (Р), 90 (вторая желтая)

«Бавария» — «Интер» — 1:2

Голы: Мюллер, 85 — Мартинес, 38, Фраттези, 88

«Арсенал» против «Реала» доминировал на протяжении всей игры. Лондонцы провели великолепный первый тайм, имели несколько полумоментов, а однажды, в конце первого тайма просто обязаны были открывать счет. На 44-й минуте Райс головой пробил в нижний угол ворот — «Реал» спас Куртуа. Добивал Мартинелли, но бельгиец снова был на месте. Первый тайм без голов.

Во втором лондонцы давили еще больше, но «сливочные» держались. Продолжалось это до первого гола. На 58-й минуте хозяева получили право на штрафной и Райс великолепным прямым ударом открыл счет.

«Арсенал» активизировался еще больше, летел вперед, как на крыльях. На 70-й минуте лондонцы снова исполняли штрафной, почти с той же точки. К мячу снова подошел Райс — и оформил дубль прямым ударом. После этого мадридцев уже можно было брать голыми руками — команда расклеилась полностью.

Третий гол «канониров» провел на 75-й минуте Мерино. Окрыленный «Арсенал» мог забивать еще. Мадридцы, показалось, ждали скорейшего окончания этого ужаса. В конце матча ко всем бедам добавилось еще и удаление Камавинги.

Лига чемпионов: "Арсенал" с чудо-дублем Райса сокрушил "Реал", "Интер" на выезде одолел "Баварию"

Штрафные в исполнении Райса сегодня были, как пенальти (фото: x.com/Arsenal)

«Бавария» и «Интер» в первом тайме продемонстрировали очень динамичный и яркий футбол. При достаточно равной игре больше повезло миланцам, которые ближе к перерыву смогли открыть счет. После передачи Тюрама мяч в сетку отправил Мартинес. Хозяева также имели свои шансы, но с реализацией возникли трудности. Второй тайм «Интер» откровенно провалил, но все же сумел вырвать победу благодаря голу Фраттези, который удачно вышел на замену.

Лига чемпионов: "Арсенал" с чудо-дублем Райса сокрушил "Реал", "Интер" на выезде одолел "Баварию"

Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес забил первый гол в ворота «Баварии» (фото: x.com/Inter_en)

«Арсенал» и «Интер» сделали весомые заявки на выход в полуфинал. Ответные матчи в этих парах состоятся 16 апреля.

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