Матч сестер завершился разгромом: Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга

Людмила и Надежда Киченок встретились в сестринском дерби на старте парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Чарльстон, WTA 500, парный разряд, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) — Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) — 6:1, 6:2

В прошлом году на турнире в Чарльстоне Людмила и Надежда выступали вместе и дошли до финала, где имели шансы на успех, но уступили дуэту из США — Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс (6:1, 3:6, 7:10).

На этот раз сестры решили бороться за трофей отдельно. У Людмилы, которая выбрала в напарницы американку Кенин, шансов больше. В противостоянии с Надеждой и индонезийкой Сутджиади украинско-американская пара была явным фаворитом и игра это подтвердила.

Борьбы, как таковой, не получилось. Людмила с Кенин переиграли соперниц в двух сетах за один час. Для Надежды и ее партнерши единственным светлым лучом в матче оказался старт второй партии, когда тандем сразу вышел вперед (1:0, 40:0). Но на этом их преимущество завершилось.

В следующем раунде соревнований Людмила Киченок и София Кенин сыграют против американского дуэта Гейли Баптист / Кэти Макнелли. Игра запланирована на 3 апреля.

Сестры Киченок в семейном дерби в Чарльтоне (фото: x.com/kvittycat53)