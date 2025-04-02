Среда, 2 апреля, 2025
9.3 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Матч сестер завершился разгромом: Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга

Матч сестер завершился разгромом: Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга

Людмила и Надежда Киченок встретились в сестринском дерби на старте парного разряда турнира WTA 500 в американском Чарльстоне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Чарльстон, WTA 500, парный разряд, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / София Кенин (США) — Надежда Киченок (Украина) / Алдила Сутджиади (Индонезия) — 6:1, 6:2

В прошлом году на турнире в Чарльстоне Людмила и Надежда выступали вместе и дошли до финала, где имели шансы на успех, но уступили дуэту из США — Эшлин Крюгер / Слоан Стивенс (6:1, 3:6, 7:10).

На этот раз сестры решили бороться за трофей отдельно. У Людмилы, которая выбрала в напарницы американку Кенин, шансов больше. В противостоянии с Надеждой и индонезийкой Сутджиади украинско-американская пара была явным фаворитом и игра это подтвердила.

Борьбы, как таковой, не получилось. Людмила с Кенин переиграли соперниц в двух сетах за один час. Для Надежды и ее партнерши единственным светлым лучом в матче оказался старт второй партии, когда тандем сразу вышел вперед (1:0, 40:0). Но на этом их преимущество завершилось.

В следующем раунде соревнований Людмила Киченок и София Кенин сыграют против американского дуэта Гейли Баптист / Кэти Макнелли. Игра запланирована на 3 апреля.

Матч сестер завершился разгромом: Людмила и Надежда Киченок сыграли друг против друга

Сестры Киченок в семейном дерби в Чарльтоне (фото: x.com/kvittycat53)

Горячее за неделю

Статьи

Nintendo экранизирует The Legend of Zelda: фильм может стать началом трилогии

0
Nintendo активно готовится к экранизации культовой игры The...
Экономика

Как регулярные прогулки могут прибавить более 5 лет к вашей жизни

0
Ежедневные прогулки могут быть не только приятными, но и...
Общество

Взлетит или упадет: эксперты рассказали, как изменится курс доллара в Украине в ближайшее время

0
В украинских обменниках ожидается заметное изменение курса доллара. Прогнозируется,...
Спорт

Фейлы Лунина едва не оставили «Реал» без трофея: ужас в полуфинале Кубка Испании (видео)

0
Мадридский "Реал" с...
Статьи

Солнечная активность и магнитные бури: чего ждать с 1 по 4 апреля

0
В течение всего марта Солнце проявляло высокую активность,...

Новое на сайте

Предыдущая статья
2 апреля праздник: традиции, приметы и важные события этого дня
Следующая статья
Міноборони інтегрує дрони різних типів у систему ситуаційної обізнаності DELTA

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

5 инновационных продуктов с искусственным интеллектом, над которыми работает Минцифра

0
Благодаря искусственному интеллекту, государственные органы становятся более эффективными,...

«Шахеды» впервые с прошлого года не атаковали Украину

0
Россия приостановила атаки дронами "Шахед" на Украину, что стало первой паузой с 2022 года. В ночь на 1 апреля беспилотники не были зафиксированы.

Новый метод выявления рака с помощью анализа крови: научный прорыв

0
Этот анализ открывает новые возможности для борьбы с онкологическими...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.