Месси выбил Смолякова из Кубка чемпионов (видео)

«Интер Майами» победил «Лос-Анджелес» в ответном матче 1/4 финала Кубка чемпионов КОНКАКАФ. Главным героем стал Лионель Месси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч

«Интер Майами» — «Лос-Анджелес» — 3:1 (первый матч — 0:1)

Голы: Месси, 35, 84, (пенальти), Аллен, 61 — Лонг, 9

Гости приехали в Майами, имея в запасе минимальную домашнюю победу. Они же открыли счет и в ответной игре: уже на 9-й минуте отличился Лонг.

Вскоре Месси забил ударом со штрафного пока голкипер калифорнийцев Льорис выставлял стенку. Однако гол не был засчитан — арбитры указали, что удар был нанесен до свистка.

Но уже через несколько минут Месси исправил ситуацию, отличившись с игры и сравняв счет. После перерыва «Интер» вышел вперед благодаря ошибке Льориса на выходе, а ближе к финальному свистку Месси реализовал пенальти, назначенный за игру рукой в штрафной.

Итоговый счет двухматчевого противостояния — 3:2 в пользу «Интера», который теперь сыграет в полуфинале с канадским «Ванкувер Уайткэпс».

Украинский защитник «Лос-Анджелеса» Артем Смоляков попал в заявку на игру, но провел весь матч на скамейке запасных.