Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Украинские футболисты в ведущих европейских чемпионатах продолжают решать турнирные задачи в составах своих клубов.

За кем следить в уикенд — подскажет РБК-Украина.

В субботу и воскресенье ожидаем выход на поле отечественных игроков в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

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Испания

Италия

Англия

АПЛ, 31-й тур

Главным в АПЛ на выходных станет большое дерби Манчестера, в котором «Юнайтед» будет принимать «Сити». Центральный матч тура состоится 6 апреля и начнется в 18:30 по Киеву.

Клубы же отечественных представителей будут решать свои турнирные задачи в менее громких противостояниях. В АПЛ будет украинское дерби — «Эвертон» — «Арсенал». Хозяева с Виталием Миколенко продолжают борьбу за право остаться в АПЛ (15-е место).

В прошлом туре они минимально уступили лидеру — «Ливерпулю» (0:1). А теперь сыграют с его главным преследователем — лондонским «Арсеналом» Александра Зинченко. Учитывая, что «канонирам» уже 8 апреля играть с мадридским «Реалом» в ЛЧ, в игре с «Эвертоном» возможно участие футболистов ротации, в том числе и Зинченко. В заявке на матч он в запасе. Зато Миколенко на поле не точно выйдет. В клубе сообщили о повреждении у украинца (ушиб ноги), в заявку на игру он не попал.

Заявка «Эвертона» (фото: x.com/everton)

Заявка «Арсенала» (фото: x.com/Arsenal)

Также в субботу «Бормут» Ильи Забарного (10-е место) в выездном противостоянии с «Вест Хэмом» (16-е) попытается прервать пятиматчевую серию без побед. А на следующий день «Брентфорд» (11-е) Егора Ярмолюка дома сыграет с клубом Михаила Мудрика «Челси» (4-е).

Испания

Ла Лига, 30-й тур

«Украинские» клубы откроют программу субботних матчей 30-го тура. «Жирона», которая идет в таблице 13-й, в 14:30 встретится дома с 17-м на данный момент «Алавесом». Украинцы Виктор Цыганков тв Владислав Крапивцов начнут поединок на скамейке запасных.

Заявка «Жироны» (фото: x.com/GironaFC)

Мадридский «Реал» Андрея Лунина в следующей по расписанию игре (17:15) сыграет на «Сантьяго Бернабеу» с «Валенсией». В заявку на этот матч снова не попал основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа, поэтому велика вероятность увидеть в воротах Лунина. Ранее сообщалось, что украинец также получил небольшое повреждение. Но накануне он тренировался с основной группой и, в отличие от бельгийца, его имя есть в заявке.

Заявка «Реала» (фото: x.com/realmadrid)

Италия

Серия А, 31-й тур

«Дженоа» Руслана Малиновского уже сыграла в текущем туре: в матче-открытии она победила дома «Удинезе» (1:0). Украинец вернулся в стартовый состав и провел на поле 69 минут. Единственный гол генуэзцы провели уже без него — на 77-й минуте. «Дженоа» поднялась на 12-ю строчку, но главные события тура еще впереди.

«Эмполи» Виктора Коваленко и «Рома» Артема Довбыка будут играть в воскресенье. Клуб Коваленко, который сейчас третий с конца в таблице (18-е место) попытается взять драгоценные очки с 15-м «Кальяри».

Довбыка же ожидает непростое испытание — поединок с туринским «Ювентусом». Соперники идут рядом в таблице: «Рома» с 52-мя баллами шестая, «Ювентус», который имеет 55 очков — пятый. Противостояние будет сверхважным для обеих команд. Пятое место в Серии А дает право на прямое попадание в основной раунд Лиги Европы. А четвертое — это уже квалификация ЛЧ. Сейчас его занимает «Болонья», у которой 56 баллов.