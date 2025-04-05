Суббота, 5 апреля, 2025
12.1 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Украинские футболисты в ведущих европейских чемпионатах продолжают решать турнирные задачи в составах своих клубов.

За кем следить в уикенд — подскажет РБК-Украина.

В субботу и воскресенье ожидаем выход на поле отечественных игроков в английской Премьер-лиге, испанской Ла Лиге и итальянской Серии А.

Англия

АПЛ, 31-й тур

Главным в АПЛ на выходных станет большое дерби Манчестера, в котором «Юнайтед» будет принимать «Сити». Центральный матч тура состоится 6 апреля и начнется в 18:30 по Киеву.

Клубы же отечественных представителей будут решать свои турнирные задачи в менее громких противостояниях. В АПЛ будет украинское дерби — «Эвертон» — «Арсенал». Хозяева с Виталием Миколенко продолжают борьбу за право остаться в АПЛ (15-е место).

В прошлом туре они минимально уступили лидеру — «Ливерпулю» (0:1). А теперь сыграют с его главным преследователем — лондонским «Арсеналом» Александра Зинченко. Учитывая, что «канонирам» уже 8 апреля играть с мадридским «Реалом» в ЛЧ, в игре с «Эвертоном» возможно участие футболистов ротации, в том числе и Зинченко. В заявке на матч он в запасе. Зато Миколенко на поле не точно выйдет. В клубе сообщили о повреждении у украинца (ушиб ноги), в заявку на игру он не попал.

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Заявка «Эвертона» (фото: x.com/everton)

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Заявка «Арсенала» (фото: x.com/Arsenal)

Также в субботу «Бормут» Ильи Забарного (10-е место) в выездном противостоянии с «Вест Хэмом» (16-е) попытается прервать пятиматчевую серию без побед. А на следующий день «Брентфорд» (11-е) Егора Ярмолюка дома сыграет с клубом Михаила Мудрика «Челси» (4-е).

Испания

Ла Лига, 30-й тур

«Украинские» клубы откроют программу субботних матчей 30-го тура. «Жирона», которая идет в таблице 13-й, в 14:30 встретится дома с 17-м на данный момент «Алавесом». Украинцы Виктор Цыганков тв Владислав Крапивцов начнут поединок на скамейке запасных.

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Заявка «Жироны» (фото: x.com/GironaFC)

Мадридский «Реал» Андрея Лунина в следующей по расписанию игре (17:15) сыграет на «Сантьяго Бернабеу» с «Валенсией». В заявку на этот матч снова не попал основной голкипер «сливочных» Тибо Куртуа, поэтому велика вероятность увидеть в воротах Лунина. Ранее сообщалось, что украинец также получил небольшое повреждение. Но накануне он тренировался с основной группой и, в отличие от бельгийца, его имя есть в заявке.

Миколенко вне игры, шанс для Лунина и испытание для Довбика: за кем из украинцев следить в топ-лигах

Заявка «Реала» (фото: x.com/realmadrid)

Италия

Серия А, 31-й тур

«Дженоа» Руслана Малиновского уже сыграла в текущем туре: в матче-открытии она победила дома «Удинезе» (1:0). Украинец вернулся в стартовый состав и провел на поле 69 минут. Единственный гол генуэзцы провели уже без него — на 77-й минуте. «Дженоа» поднялась на 12-ю строчку, но главные события тура еще впереди.

«Эмполи» Виктора Коваленко и «Рома» Артема Довбыка будут играть в воскресенье. Клуб Коваленко, который сейчас третий с конца в таблице (18-е место) попытается взять драгоценные очки с 15-м «Кальяри».

Довбыка же ожидает непростое испытание — поединок с туринским «Ювентусом». Соперники идут рядом в таблице: «Рома» с 52-мя баллами шестая, «Ювентус», который имеет 55 очков — пятый. Противостояние будет сверхважным для обеих команд. Пятое место в Серии А дает право на прямое попадание в основной раунд Лиги Европы. А четвертое — это уже квалификация ЛЧ. Сейчас его занимает «Болонья», у которой 56 баллов.

Горячее за неделю

Статьи

Арабское печенье Маамуль с финиками: как приготовить

0
Узнайте, как приготовить арабское печенье Маамуль с финиками и кардамоном. Рецепт, советы, вариации и восточные вкусы.
Статьи

Почему я всё время чувствую усталость: ответы врачей и советы психологов

0
Узнайте, почему вы чувствуете постоянную усталость, и как бороться с этим состоянием. Советы врачей и психологов помогут улучшить ваше самочувствие и вернуть энергию.
Спорт

«Шахтеры» с «динамовскими сердцами». Как принципиальные «горняки» становились «бело-синими» и наоборот

0
Многие футболисты успели поиграть и за "Динамо", и...
Спорт

Кубок Украины. Кто с кем сыграет в полуфинале: результаты жеребьевки

0
3 апреля состоялась...
Политика

Тарифы Трампа: что ждет Украину в условиях новых торговых ограничений США

0
Для Украины есть положительные моменты. Недавнее решение США...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Когда Вербное воскресенье в 2025 году и что этот праздник значит: история и традиции
Следующая статья
Когда сажать фасоль и что важно знать о её выращивании

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

РФ нанесла ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: что известно о погибших и раненых

0
На месте обстрела продолжаются следственные действия. 1 марта...

Новый скандал вокруг принца Гарри: его обвинили в издевательствах

0
Пока Меган Маркл занимается развитием своего бренда, работает...

Какая будет погода сегодня 04 апреля 2025 года в разных частях Украины

0
Прогноз погоды на 04 апреля 2025 года для разных регионов Украины. Ожидаются дожди и переменная облачность с различной температурой в зависимости от местоположения.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.