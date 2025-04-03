Миколенко закрыл Салаха, черная полоса Забарного: как сыграли украинцы в АПЛ (видео)

Последней из топ-лиг возобновилась после международной паузы английская Премьер-лига. Матчи очередного тура, в том числе и с участием украинцев, состоялись в первые дни апреля.

О том, как сыграли отечественные легионеры — рассказывает РБК-Украина.

30-й тур АПЛ 1 апреля открыло лондонское дерби — «Арсенал», находящийся на 2-й строчке принимал 9-й в таблице «Фулхэм».«Канониры» одержали победу (2:1) благодаря голу Букайо Сака. Он пропустил почти три месяца из-за травмы (последний раз играл еще в декабре 2024 года). Возвращение получилось удачным: вингер вышел на замену и сразу расписался в воротах соперников. Наш Александр Зинченко был в заявке, но на поле не вышел.

2 апреля в бой вступили основные украинские силы. Однако их клубы синхронно проиграли.

Продолжается черная полоса защитника «Борнмута» Ильи Забарного. Футболист сборной Украины уже успел сыграть в Кубке Англии, где его клуб уступил «Манчестер Сити» (1:2), а решающий гол соперники забили именно из-под Забарного.

В чемпионате «Борнмут» дома встречался с аутсайдером — «Ипсвичем» и снова проиграл — 1:2. Украинский защитник вышел в старте, второй раз подряд не доиграл матч АПЛ до конца (был заменен на 87-й минуте) и получил от статистического портала SofaScore оценку 6,1 балла, что стало самым низким показателем в команде. «Ипсвич» одержал первую победу в АПЛ в 2025 году. В то же время «Борнмут» продолжил серию без побед в чемпионате до пяти игр и опустился на 10-е место в таблице.

«Брентфорд» Егора Ярмолюка прервал шестиматчевую беспроигрышную серию, отдав три балла в гостях «Ньюкаслу» (1:2). Украинец впервые за месяц попал в основу и провел на поле 83 минуты. «Брентфорд» идет в чемпионате 11-м — вслед за «Борнмутом» Забарного.

Участие Виталия Миколенко в мерсисайдском дерби «Ливерпуль» — «Эвертон» было под вопросом из-за травмы полученной в матче Лиги наций с Бельгией. Однако наш защитник вышел с первых минут и был одним из лучших на поле. Украинец полностью закрыл Мохамеда Салаха, не позволив египтянину забить. Его игру высоко оценил SofaScore — 7,3 балла. Однако «Эвертон» уступил — 0:1. Судьбу встречи решил точный удар Жоты на 57-й минуте.

«Эвертон» продолжает битву за выживание: команда Миколенко находится в таблице на 15-й строчке. «Ливерпуль» укрепил свое лидерство: опережая «Арсенал» на 12 баллов, команда Арне Слота уверенно идет к очередному чемпионству.