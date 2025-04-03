Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

Соединенные Штаты Америки (США) ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Киеву есть что предложить Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет», — заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

Несмотря на все, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции — на сумму более миллиона долларов. В связи с этим Киев имеет шансы договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин выигрывают обе наши страны.

«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — пояснила Свириденко.