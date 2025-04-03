Четверг, 3 апреля, 2025
11.5 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

Минэкономики о пошлинах Трампа для Украины: сложно, но не критично

Соединенные Штаты Америки (США) ввели 10% пошлину для Украины, но это не критично. Киеву есть что предложить Вашингтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко.

«Что означают для Украины новые пошлины от США? Сложно, но не критично. Для нас будет действовать общая пошлина на 10%. Какой-то отдельной высшей пошлины, как вот у Молдовы 31% или у ЕС 20%, в отношении Украины нет», — заявила Свириденко.

Она добавила, что в течение 2024 года Украина экспортировала в Штаты 874 млн долларов, из которых 363 млн пришлось на чугун и 112 млн — трубы. В то же время в США было куплено товаров на сумму 3,4 млрд долларов.

Несмотря на все, пошлины Украины на американские товары остаются достаточно низкими, например, на автомобили ставка 10%, а на уголь и нефть — 0%. Всего в США экспортируется более 600 различных категорий украинских товаров, среди которых 65 видов продукции — на сумму более миллиона долларов. В связи с этим Киев имеет шансы договориться на другие условия как надежный союзник и партер, поскольку от справедливых пошлин выигрывают обе наши страны.

«Если все останется как есть, то американская универсальная пошлина ударит в основном по малым производителям. Поэтому мы уже работаем над тем, чтобы для Украины были лучшие условия», — пояснила Свириденко.

Горячее за неделю

Общество

Тарифы на коммунальные услуги могут измениться: когда и как это повлияет на украинцев

0
Украинцам нужно быть готовыми к повышению тарифов, поскольку власти...
Культура

В команде Вакарчука объяснили, имеет ли он статус участника боевых действий и какую должность занимает в ВСУ

0
Представительница Святослава Вакарчука ответила на вопрос, получал ли...
Культура

Александр Педан рассказал о жизни в одной квартире с Сергеем Притулой

0
Известный телеведущий Александр Педан вспомнил, как в свое...
Общество

Новые тарифы на электроэнергию с 1 апреля: кто из украинцев будет платить по 6,48 грн за киловатт

0
В апреле тарифы на электроэнергию останутся на том же...
Общество

Практика отключения воды по графикам будет распространяться по Украине: нардеп прокомментировал ситуацию

0
В Украине и в дальнейшем будут вводить частичное ограничение...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Universal официально подтвердила продолжение киноадаптации «Как обуздать дракона»: вторая часть выйдет в 2027 году
Следующая статья
Что такое тепловизор и как выбрать лучший для разных нужд?

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как приготовить вкусный кулич в аэрогриле: простые рецепты для идеальной куличи

0
Вы получите вкусный результат без труда. Кулич –...

Сикорский ответил, при каком условии Россия перестанет представлять угрозу для Европы

0
Не так давно глава МИД Польши Радослав Сикорский предупреждал...

Почему трескаются пятки и что это может означать для вашего здоровья

0
Узнайте, почему трескаются пятки, что это может означать для вашего здоровья и какие меры профилактики помогут избежать этой проблемы.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.