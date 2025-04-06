Моуринью пропустит матч с украинцами из-за носа наставника «Галатасарая» (видео инцидента)

Главный тренер турецкого «Фенербахче» Жозе Моуринью дисквалифицирован на три матча за инцидент с наставником «Галатасарая» Оканом Буруком после поединка Кубка Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Турецкой футбольной федерации.

После финального свистка на стадионе «Шюкрю Сараджоглу», где «Галатасарай» одержал победу со счетом 2:1, Моуринью подошел к главному тренеру соперников Окану Буруку и резко дернул его за нос.

Бурук в свою очередь упал на газон, закрыв лицо руками, чем спровоцировал новую потасовку. Она завершилась удалением для Моуриньо, а также желтыми карточками для футболиста «Фенербахче» Себастьяна Шимански и игрока «Галатасарая» Пшемыслава Франковски.

Впоследствии «Фенербахче» обвинил Бурука в преувеличении ситуации, заявив, что тот «вел себя так, как будто в него стреляли». Представители «канареек» также утверждают, что главный тренер «Галатасарая» делал провокационные жесты в сторону Моуринью.

Дисциплинарный совет профессионального футбола Турции (PFDK) учел поведение Бурука во время инцидента, из-за чего Моуринью получил не слишком жестокое наказание. Вместо 5-10 игр дисквалификации ему присудили лишь три — и теперь португалец будет «отстранен от входа в раздевалку и пребывания на скамейке запасных» в поединках «Фенера» против «Трабзонспора» (6 апреля), «Сивасспора» (13 апреля) и «Кайсериспора» (20 апреля). Кроме дисквалификации, португалец получил штраф в размере 292 500 турецких лир (чуть более 7 тысяч долларов США).

Таким образом, Моуринью не сможет руководить командой, в частности, в поединке с «украинским» «Трабзонспором», где играют Александр Зубков, Даниил Сикан и Арсений Батагов. Эта встреча начнется 6 апреля в 19:00.

Моуринью в «Фенербахче»: что известно

62-летний португальский специалист возглавил стамбульский клуб в июне 2024 года, заключив контракт до лета 2026-го.

Под его руководством «Фенербахче» в национальном чемпионате идет на втором месте, отставая от «Галатасарая» на шесть очков (но у «Фенербахче» есть матч в запасе).

Интересно, что для Моуринью это уже вторая дисквалификация за время работы в Турции, и обе связаны с противостояниями против «Галатасарая». Ранее, после игры 25-го тура турецкой Суперлиги, португальца отстранили на четыре матча за расистские высказывания в адрес представителей тренерского штаба соперника.