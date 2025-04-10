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Спорт
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МЮ, «Челси» и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций

МЮ, "Челси" и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций

После четвертьфинальных баталий в Лиге чемпионов стартуют матчи аналогичных стадий в других континентальных турнирах — Лиге Европы и Лиге конференций. Все восемь поединков пройдут 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

В Лиге Европы первыми выйдут на поле футболисты норвежского «Буде-Глимт» и итальянского «Лацио». Игра в городе Буде, расположенном за Северным полярным кругом, начнется в 19:45 по киевскому времени.

Другие поединки стартуют в 22:00. В них французский «Лион» сыграет с английским «Манчестер Юнайтед», еще один представитель АПЛ — «Тоттенхэм» примет немецкий «Айнтрахт», а шотландский «Рейнджерс» встретится с испанским «Атлетиком».

Список матчей 1/4 финала Лиги Европы 10 апреля:

МЮ, "Челси" и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций

Четвертьфинальную стадию Лиги конференций также в 19:45 в польской Варшаве откроют местная «Легия» и лондонский «Челси», в заявке которого все еще находится наш Михаил Мудрик.

Еще три игры начнутся в 22:00. Испанский «Бетис» примет еще один польский клуб — «Ягеллонию», словенский «Целье» — итальянскую «Фиорентину», а шведский «Юргорден» — австрийский «Рапид» из Вены.

Список матчей 1/4 финала Лиги конференций 10 апреля:

МЮ, "Челси" и другие гранды: полное расписание матчей четверга в Лиге Европы и Лиге конференций

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Анонс главных матчей турниров

Центральным в Лиге Европы, безусловно, является противостояние «Лиона» и «Манчестер Юнайтед». Фаворита в этой паре определить не так просто. С одной стороны «Лион», который фактически не заметил сопротивления ФКСБ в 1/8 финала, разгромив румынский клуб с общим счетом — 7:1. С другой — МЮ, который благодаря хет-трику Бруну Фернандеша прошел испанский «Реал Сосьедад» — 5:2 по сумме двух матчей.

Для обоих соперников Лига Европы остается чрезвычайно важным турниром на фоне неудачных выступлений на внутренней арене. Ранее «Лион» и МЮ провели между собой четыре еврокубковые встречи. Дважды побеждали англичане, а еще два матча завершились вничью. Причем ничейные результаты (2:2 и 1:1) фиксировались именно в Лионе.

В Лиге конференций выделим соперничество «Легии» и «Челси». Лондонцы — претенденты номер один на успех в турнире. Для польской команды — это первый еврокубковый четвертьфинал за 35 лет. И она сделает все возможное, чтобы новая история на этом не завершилась.

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