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Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Американец Том Кэролл похудел на 59 килограммов за год, постоянно употребляя на обед одно и то же блюдо. По его словам, именно оно помогло ему похудеть и быть в форме.

Что именно ест 32-летний Том на обед, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.

Что ел на обед для похудения Том Кэролл?

Том придерживается этого распорядка больше года, всегда заказывая в ресторане один острый юго-западный салат на обед. Он называется chick-fil.

32-летний Кэрролл говорит, что ему не скучно есть одно и то же каждый день.

Мужчина отмечает, что ему просто очень нравится вкус салата.

Блюдо содержит 680-калорий. Он содержит смешанную зелень, помидоры, жареную кукурузу, черную фасоль, чили, красный болгарский перец, сыр, жареную курицу, а также добавляется полоски тортильи и сливочную заправка из сальсы.

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Том Кэролл до похудения и после (Скриншот)

Диетолог Лиза Янг прокомментировала похудение американца и отметила, что в этом нет ничего волшебного. Дело в том, что мужчина до этого потреблял другую, более калорийную пищу и не следил за питанием.

«То, что он ел раньше, было просто катастрофой. Он сделал изменения, выбрав гораздо более здоровый вариант, чем он ел раньше», — сказала эксперт.

В салате содержится 33 грамма белка, что и дает сытость.

Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Так выглядит салат chick-fi (фото: summeryule.com)

Рецепт салата

Ингредиенты:

  • Для курицы:
  • 2 куриные грудки
  • 1/2 стакана пахты (обезжиренные сливки)
  • 1/4 стакана муки
  • 1/4 стакана крахмала
  • Специи (паприка, чеснок, лук, перец)
  • Масло для жарки

Для салата:

  • 2 стакана салата ромен
  • 1 стакан капусты
  • 1/2 стакана помидоров черри
  • 1/4 стакана лука
  • Сыр чеддер, бекон (по желанию)
  • Для заправки:

1/4 стакана майонеза

Приготовление:

Курицу нарезать, замариновать в пахте. Обвалять в смеси муки со специями. Обжарить до золотистого цвета. Салат, капусту, помидоры, лук, сыр и бекон смешать. Смешать ингредиенты для заправки. Выложить салат, сверху курицу, полить заправкой.

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