Мужчина легко сбросил 59 кг, потому что каждый день на обед ел это блюдо: вот его рецепт

Американец Том Кэролл похудел на 59 килограммов за год, постоянно употребляя на обед одно и то же блюдо. По его словам, именно оно помогло ему похудеть и быть в форме.
Что именно ест 32-летний Том на обед, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Today.
Что ел на обед для похудения Том Кэролл?
Том придерживается этого распорядка больше года, всегда заказывая в ресторане один острый юго-западный салат на обед. Он называется chick-fil.
32-летний Кэрролл говорит, что ему не скучно есть одно и то же каждый день.
Мужчина отмечает, что ему просто очень нравится вкус салата.
Блюдо содержит 680-калорий. Он содержит смешанную зелень, помидоры, жареную кукурузу, черную фасоль, чили, красный болгарский перец, сыр, жареную курицу, а также добавляется полоски тортильи и сливочную заправка из сальсы.
Том Кэролл до похудения и после (Скриншот)
Диетолог Лиза Янг прокомментировала похудение американца и отметила, что в этом нет ничего волшебного. Дело в том, что мужчина до этого потреблял другую, более калорийную пищу и не следил за питанием.
«То, что он ел раньше, было просто катастрофой. Он сделал изменения, выбрав гораздо более здоровый вариант, чем он ел раньше», — сказала эксперт.
В салате содержится 33 грамма белка, что и дает сытость.
Так выглядит салат chick-fi (фото: summeryule.com)
Рецепт салата
Ингредиенты:
- Для курицы:
- 2 куриные грудки
- 1/2 стакана пахты (обезжиренные сливки)
- 1/4 стакана муки
- 1/4 стакана крахмала
- Специи (паприка, чеснок, лук, перец)
- Масло для жарки
Для салата:
- 2 стакана салата ромен
- 1 стакан капусты
- 1/2 стакана помидоров черри
- 1/4 стакана лука
- Сыр чеддер, бекон (по желанию)
- Для заправки:
1/4 стакана майонеза
Приготовление:
Курицу нарезать, замариновать в пахте. Обвалять в смеси муки со специями. Обжарить до золотистого цвета. Салат, капусту, помидоры, лук, сыр и бекон смешать. Смешать ингредиенты для заправки. Выложить салат, сверху курицу, полить заправкой.