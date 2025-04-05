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На решающий матч без капитана: заявка «сине-желтых» в отборе к футзальному Евро-2026

На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

Главный тренер сборной Украины по футзалу Александр Косенко назвал имена игроков, вызванных для подготовки к решающим матчам квалификации чемпионата Европы-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Заключительные отборочные поединки сборная Украины проведет против Кипра (11 апреля) и Румынии (15 апреля). Они будут номинально домашними для украинцев и пройдут в польском Кошалине. Начало игр — в 19:00 по киевскому времени.

Состав сборной Украины по футзалу.

Вратари:

Полевые игроки:

На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

По сравнению с предыдущими матчами в составе произошли незначительные изменения. Не попал в список Ярослав Лебедь из польского «Евробуса», а вместо него вызов получил Юрий Сагайдачный из «Авроры». Также в команде по-прежнему отсутствует капитан Петр Шотурма — он перенес вторую операцию и продолжает реабилитацию после травмы, которую получил на чемпионате мира-2024.

Сборная Украины в квалификации Евро-2026

Перед двумя заключительными матчами Украина идет на первом месте в группе 1. В активе подопечных Александра Косенко — максимальные 12 очков после четырех поединков.

В начале отбора «сине-желтые» победили Кипр (7:0) и Румынию (2:0). А в конце января дважды обыграли сборную Германии — 5:3 и 9:0. Для того, чтобы гарантировать себе первое место в группе и прямой выход на Евро, Украине достаточно сыграть вничью с Румынией.

Евро-2026, квалификация, группа 1

  1. Украина — 12 очков
  2. Румыния — 9
  3. Германия — 3
  4. Кипр — 0

На решающий матч без капитана: заявка "сине-желтых" в отборе к футзальному Евро-2026

Финал Евро-2026 по футзалу пройдет с 18 января по 8 февраля следующего года в Латвии и Литве. В нем примут участие 16 сборных. Жеребьевка финальной стадии состоится 24 октября.

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