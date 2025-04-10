НБА: Михайлюк сделал разницу в победном матче «Юты» (видео)

В ночь на 10 апреля клубы украинцев Святослава Михайлюка и Алексея Леня провели очередные поединки в рамках регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

«Юта» Святослава Михайлюка переиграла «Портленд» в овертайме с разницей в семь очков — 133:126. Именно семь очков набрал украинец в матче. Защитник начал встречу на скамейке запасных, но вошел в игру уже в первой четверти. Он реализовал 3 броска из 4-х, в том числе — успешно выполнил единственную дальнюю попытку. Статистики сразу отметили, что Михайлюк впервые в сезоне не выбросил за матч ни одного неточного трехочкового броска.

Также на счету украинца 4 подбора в защите, 2 результативные передачи и 1 перехват. Он провел на площадке 22 минуты и 58 секунд.

Алексей Лень на скамейке запасных «Лос-Анджелес Лейкерс» стал свидетелем знаменательного события: первого матча новой звезды «озерных» Луки Дончича в Далласе — после того, как он перебрался из местного «Маверикс» в Калифорнию.

Словенец даже расплакался перед игрой, когда на арене продемонстрировали видео с самыми яркими моментами его жизни в команде из Далласа. Но своих бывших одноклубников не пожалел: набрал 45 очков к которым добавил 8 подборов и 6 передач. «Лейкерс» победил в матче — 112:97. Что касается Леня, то он уже десятую игру подряд наблюдает за действиями своих партнеров со скамейки.

«Лейкерс» в Западной конференции идет на третьем месте, имея 49 побед в 80-ти поединках. «Юта» с 17-ю успешными играми из 80-ти, замыкает таблицу в этом же дивизионе.