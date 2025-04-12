НБА: Михайлюк установил рекорд карьеры в матче против лидера лиги

Украинский атакующий защитник «Юты Джаз» провел наиболее результативный поединок за все время выступлений в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

В ночь на 12 апреля «джазмены» дома играли против лидера текущего сезона — «Оклахома-Сити Тандер».

Михайлюк начал игру со скамейки запасных, однако провел на площадке 28 минут, за которые набрал 27 очков. Украинец реализовал 5 из 6-ти двухочковых бросков, 5 из 14-ти — трехочковых, и 2 из 3-х штрафных. Кроме того сделал 3 подбора и отдал 3 результативные передачи. Это — абсолютный рекорд результативности отечественного игрока. Ранее он дважды набирал по 26 очков, выступая за «Бостон» и «Шарлотт».

Михайлюк в НБА — с 2018 года. За это время он успел поиграть за восемь клубов: «Лос-Анджелес Лейкерс», «Детройт», «Оклахому», «Торонто», «Нью-Йорк», «Шарлотт», «Бостон» и «Юту».

Наиболее результативные матчи Михайлюка в НБА:

В текущем сезоне Михайлюк провел за «Юту» 37 матчей, набирая в среднем 8,6 очка, 2,3 подбора и 1,9 передачи за 19,5 минут на площадке.

Несмотря на результативность украинца, «Юта» потерпела очередное поражение — 111:145. Команда из Солт-Лейк-Сити, которая выиграла лишь 17 из 81-го матча, точно финиширует на последнем месте в Западной конференции. До конца регулярного сезона «джазменам» осталось провести лишь один поединок — против «Миннесоты» (13 апреля).