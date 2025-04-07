Никаких офицеров НАТО. Появилось видео из ресторана в Кривом Роге во время удара

Россия цинично солгала о «совещании офицеров НАТО» в ресторане Кривого Рога, по которому якобы нанесла точечный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Дмитрия Лихового в Facebook.

Лиховой отметил, что Россия солгала о:

«Вот видео с камер того же ресторана RoseMarine (бывший «Магеллан») в момент прилета по жилому массиву в Кривом Роге. Недалеко от детской площадки. Военных — нет, НАТО — нет, фугаса — нет, только летят обломки, а ресторан — стоит. На дворе же, в 70-100 метрах от ресторана, погибли 19 мирных людей, из них 9 детей», — подчеркнул он.

По словам Лихового, видео с камер наблюдения опубликовало французское издание France24.