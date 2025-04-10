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Спорт
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Официально: Довбик — лучший в Серии А в марте

Официально: Довбик - лучший в Серии А в марте

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик признан лучшим футболистом итальянской Серии А в марте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х лиги.

Отечественный форвард опередил в голосовании Николо Бареллу из «Интера», Люка Да Кунью из «Комо», Николо Фаджоли из «Фиорентины», Риккардо Орсолини из «Болоньи» и Умара Соле из «Удинезе». Это первое подобное достижение для украинца с момента перехода в римский клуб.

Отметим, что 27-летний нападающий в четырех мартовских матчах чемпионата Италии забил 3 гола: он расписался в воротах «Лечче», «Кальяри» и «Комо». Суммарно же в текущем сезоне на счету Довбика 16 голов и 4 ассиста в 40 матчах за «Рому» во всех турнирах. Команда Клаудио Раньери сейчас занимает 7-е место в турнирной таблице Серии А и ведет отчаянную борьбу за право попасть в зону еврокубков.

«Довбик продолжает расти в ногу с блестящими результатами «Ромы». Три гола, забитые украинским форвардом в марте, стали решающими в добывнии «джаллоросси» драгоценных очков в борьбе за место в будущих еврокубках», — обосновал решение генеральный директор Серии A Луиджи Де Сиерво.

Он также отметил, что за свой первый год в Серии A Довбик забил уже 11 важных голов, установив себя как полноценного центрального форварда, чистого нападающего с отличной физической формой.

«Он способен занимать штрафную площадку и находить путь к воротам различными решениями», — подчеркнул глава итальянской лиги.

Приз от Серии А и EA SPORTS FC футболисту вручат перед домашним матчем с «Вероной», который пройдет 19 апреля.

Официально: Довбик - лучший в Серии А в марте

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