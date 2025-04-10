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«Перережете себе горло»: Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США

"Перережете себе горло": Бессент предостерег Европу от сближения с Китаем вместо США

Если Европа выберет сближение с Китаем вместо США, это будет равнозначно экономическому самоубийству.

Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Бессент считает, что Соединенные Штаты могут сначала достичь торговых соглашений со своими союзниками, а это, в свою очередь, создаст основу для совместного подхода к Китаю.

Выступая на Американской ассоциации банков в Вашингтоне, он отметил, что союзники США были надежными в военной сфере, однако не всегда придерживались выгодной экономической политики.

«Мы, наверное, сможем достичь соглашения с нашими союзниками, а затем подойти к Китаю как единая группа», — подчеркнул Бессент.

Он отметил необходимость решения проблемы «несбалансированной торговой структуры Китая».

Бессент также предостерег Европейский Союз от желания вместо этого обратиться к Китаю и отдалиться от США.

«Это было бы равнозначно тому, чтобы перерезать себе горло», — сказал он.

Министр финансов подчеркнул, что многие страны, которые расположены вокруг Китая, сейчас стремятся к торговым переговорам с Вашингтоном после взаимных тарифных действий. Тем временем, по словам министра, Китай является единственной страной, которая пытается эскалировать конфликт с США.

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