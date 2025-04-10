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Спорт
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Пять новых видов спорта и гендерное равенство: МОК официально утвердил программу Олимпиады-2028

Пять новых видов спорта и гендерное равенство: МОК официально утвердил программу Олимпиады-2028

Международный олимпийский комитет (МОК) официально одобрил программу и квоты Олимпийских игр-2028, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Всего на Играх разыграют 351 комплект медалей в 31-м виде спорта. Это на 22 больше, чем было разыграно в Париже в 2024 году (329 комплектов).

Увеличение произошло благодаря включению в программу пяти новых видов спорта.

Новые виды спорта на Олимпиаде-2028:

Отметим, что из них только флаг-футбол и сквош — абсолютные дебютанты олимпийской программы. Крикет вернется на Игры впервые за 128 лет (был в программе ОИ-1900). Лякрос был частью официальной программы в 1904 и 1908 годах и показательным видом в 1984-м. Бейсбол ранее был представлен на Олимпиадах 1992, 1996, 2000, 2004, 2008 и 2020 годов.

Кроме того, дополнительные медали разыграют в таких видах:

Также в шести видах спорта, в частности в настольном теннисе, стрельбе из лука и легкой атлетике (эстафета 4х100 м), появятся новые смешанные турниры для мужчин и женщин.

Говоря о следующих Олимпийских играх, МОК акцентирует особое внимание на полном гендерном равенстве. Хотя большинство медалей разыграют среди мужчин (165 комплектов против 161-го, еще 25 — смешанные), запланированное количество спортсменов больше именно в женских дисциплинах — 5 333 против 5 167 в мужских.

Также впервые в истории Олимпийских игр командные виды спорта будут иметь одинаковое количество женских и мужских сборных. В частности, в водном поло будет по 12 команд среди женщин и мужчин — благодаря добавлению двух женских сборных.

А в футболе женских команд будет даже больше — 16 против 12-ти у мужчин. Объясняется это тем, что женщины в футболе представлены на Олимпиадах национальными сборными, тогда как мужчины — командами U-23.

Олимпийские игры 2028 года состоятся с 14 по 30 июля. Лос-Анджелес будет принимать летние Игры второй раз в истории — впервые Олимпиада проходила там в 1984 году.

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