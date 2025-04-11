Потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных: данные Генштаба

Силы обороны Украины ликвидировали за сутки еще 1210 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне против Украины уже превысили 930 тысяч военных.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 11 апреля 2025 года ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

Напомним, в Генеральном штабе ВСУ в вечерней сводке 10 апреля информировали, что с начала суток на фронте фиксировалось 125 боевых столкновений.

В Силах обороны Украины также обратили внимание, что наибольшее количество вражеских атак и штурмов было на Покровском направлении.

Добавим, в новом отчете экспертов Институт изучения войны (ISW) рассказывается, что украинские защитники продвинулись у Часового Яра. Между тем фиксируется продвижение со стороны российских оккупантов около Торецка и Покровска.