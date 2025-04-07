Понедельник, 7 апреля, 2025
0.4 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, — Генштаб

Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Украинские защитники ликвидировали за сутки еще 1350 российских захватчиков. Поэтому общие потери страны-агрессора в личном составе в войне уже превысили 925 тысяч военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 07 апреля 2025 года ориентировочно составили:

Потери России на войне с Украиной уже превысили 925 тысяч военных, - Генштаб

Ситуация на фронте

Напомним, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке сообщалось, что с начала суток на фронте произошло 135 боев. В военном командовании отметили, что самой горячей была ситуация на Покровском, Лиманском, Торецком и Курском направлениях.

Вчера в ОСУВ «Хортица» рассказали, что операторы дронов отдельного отряда Нацгвардии Украины «Крылья Омеги» показали мастерскую работу на Восточном направлении фронта — тогда лишь одним ударом бойцы уничтожили вражеский танк.

Добавим, 6 апреля в комментарии РБК-Украина Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко развенчал фейк РФ о якобы захвате населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области.

Горячее за неделю

Общество

У кого день Ангела 05 апреля 2025

0
5 апреля 2025 года день Ангела отмечают люди, носящие имена Тимофей и Петр. Узнайте, как празднуется этот день и как он влияет на духовную жизнь.
Статьи

Nintendo анонсировала новую консоль Switch 2: цена, характеристики и дата релиза

0
Nintendo анонсировала выпуск новой консоли Switch 2, которая...
Экономика

Как сознание формирует наш опыт реальности: новые теории квантовой физики

0
Развитие новых теорий квантовой физики изменяет наше понимание роли...
Спорт

Фернандеша сватают в «Реал». Лидер МЮ определился со своим будущим

0
Португальский атакующий полузащитник...
Спорт

«Сыграет ли Лунин в финале Кубка?»: Анчелотти детально разъяснил ситуацию

0
1 апреля мадридский...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Манчестерское дерби завершилось без голов
Следующая статья
Что такое джетлаг и как с ним бороться: 5 проверенных способов

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Как стресс влияет на кожу и как снизить его негативные последствия

0
В современном мире стресс стал неотъемлемой частью жизни...

Что такое тепловизор и как выбрать лучший для разных нужд?

0
Тепловизоры — это устройства, которые позволяют визуализировать тепловое излучение объектов. Узнайте, какие виды тепловизоров существуют и как выбрать подходящий для различных целей.

В каких продуктах много клетчатки

0
В каких продуктах много клетчатки: овощи, бобовые, крупы, ягоды и орехи. Узнайте, как включить клетчатку в рацион и улучшить пищеварение и иммунитет.

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.