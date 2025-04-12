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Спорт
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Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето

Правительство Украины приняло решение о газовых ценах на лето

Цены на газ в Украине во время войны регулируются Положением о возложении специальных обязанностей (ПСО) на государственные компании. Правительство продлило действие постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства в парламенте Тараса Мельничука в Telegram.

По его данным, льготные цены производителям тепловой энергии для предоставления ими коммунальных услуг потребителям в межотопительный период будут действовать до 31 октября 2025 года.

Напомним, согласно постановлению правительства ООО «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Трейдинг» поставляет природный газ по ценам:

Цены на газ

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и отопление, при этом он не касается электроэнергии, холодной воды и других услуг.

Цена на газ регулируется постановлением правительства о ПСО (возложение специальных обязанностей) на НАК «Нафтогаз Украины».

«Нафтогаз» продает газ по цене 7 420 гривен за 1000 куб. метров для частных поставщиков, а также для производителей тепла населению.

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