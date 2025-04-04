Продолжение УПЛ: полное расписание матчей 4-7 апреля

После поединков четвертьфинала Кубка Украины снова переключаем внимание на баталии украинской Премьер-лиги. 23-й тур начнется в пятницу, его программа продлится четыре дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Откроет тур 4 апреля, в 15:30 битва аутсайдеров. «Ингулец» из Петрово сыграет против столичной «Оболони». Номинальными хозяевами будут футболисты с Кировоградщины, хотя сама игра состоится в Киеве на арене «пивоваров».

На субботу, 5 апреля, намечены два поединка. Полтавская «Ворскла» будет принимать луганскую «Зарю» (13:00), а одесский «Черноморец» — черкасский ЛНЗ (15:30). Одесситы станут свидетелями домашнего дебюта нового тренера «моряков» Александра Кучера, а, возможно, и звездного новичка коллектива — Ярослава Ракицкого.

Воскресенье, 6 апреля — день лидеров. В 13:00 в Александрии «горожане» выйдут на поединок с криворожским «Кривбассом». Встреча второй и пятой на сегодня команд УПЛ небезосновательно претендует на статус матча тура. В 15:30 «Динамо» в новейшем столичном дерби сыграет с «Левым Берегом». А в 18:00 донецкий «Шахтер» на арене «Левый Берег» в Киеве проведет домашнюю встречу с ровенским «Вересом».

Завершат программу тура два матча в понедельник, 7 апреля. В 15:30 в Ковалевке стартует игра местного «Колоса» со львовским «Рухом». А на десерт болельщикам предложат еще одно интересное противостояние: в 18:00 в Житомире сойдутся «Полесье» и львовские «Карпаты».

Все поединки покажет канал UPL.TV. Он доступен на большинстве OTT-платформ — MEGOGO, «Киевстар ТВ», Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, youtv и OmegaTV. Также телеканал ретранслируют оператор спутникового телевидения VIASAT и ряд общенациональных и местных кабельных операторов.

Перечень матчей 23-го тура УПЛ:

4 апреля (пятница)

5 апреля (суббота)

6 апреля (воскресенье)

7 апреля (понедельник)