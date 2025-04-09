ПСЖ — «Астон Вилла», «Барселона» — «Боруссия»: полное расписание матчей среды в Лиге чемпионов

9 апреля будут сыграны еще два первых матча в четвертьфинальных парах ЛЧ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Только восемь команд остались в гонке за самый престижный клубный трофей континента.

Полный список четвертьфинальных пар выглядит так:

Сегодня на поле выйдут соперники из третьей и четвертой пары. Оба матча — в Париже и Барселоне — состоятся параллельно и начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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Футбольный вечер начнется с предматчевой студии в 21:35. Матч «Барселона» — «Боруссия» Д будут комментировать Виталий Волочай и Владислав Шалота. На поединке ПСЖ — «Астон Вилла» будет работать Павел Посохов.

Анонс матчей 9 апреля

ПСЖ и «Астон Вилла» впервые сыграют между собой в официальном матче евротурнира. Парижская команда на выходных досрочно оформила очередное чемпионство в Лиге 1, поэтому оставшаяся часть сезона во внутреннем первенстве для нее официально превратилась в формальность. Все силы теперь можно направить на Лигу чемпионов. Матчи против «Ливерпуля» в 1/8 финала дали понять, что подопечных Луиса Энрике вполне логично считать одними из главных претендентов на трофей.

«Астон Вилла» пока забыть об английской Премьер-лиге не может, ведь в чемпионате подопечных Унаи Эмери ждет напряженная борьба за место в ЛЧ в следующем сезоне. Для бирмингемцев это будет первый матч в Париже, но не для их наставника. Эмери был главным тренером ПСЖ с 2016 по 2018 годы и в обоих своих сезонах забирал чемпионат, Кубок и Суперкубок страны.

«Барселона» с дортмундской «Боруссией» встречались совсем недавно — в декабре 2024 года в рамках основного раунда ЛЧ. Тогда в Германии победу одержала «Барселона» (3:2). Всего на евроарене команды провели между собой пять поединков — трижды побеждали каталонцы и две встречи завершились вничью. Команда Ганса-Дитера Флика в текущей ЛЧ выглядит просто неудержимой и считается одним из первых претендентов на трофей. У «Боруссии» сезон идет тяжело, что и привело к замене тренера по ходу дистанции. Поэтому фаворит в этой паре очевиден.