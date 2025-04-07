Ракетный удар по Кривому Рогу: стали известны имена 20 погибших

В Кривом Роге российская ракета унесла жизни 20 человек. Среди погибших — девять детей.

Об этом заявил начальник Совета обороны города Александр Вилкул, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

4 апреля Кривой Рог стал местом трагедии, когда российская террористическая атака унесла жизни 20 невинных людей. Среди жертв дети и взрослые, которых не стало из-за агрессора.

«Я обращаюсь к миру: когда российский оккупант убивает ребенка в Кривом Роге — он убивает и вашего ребенка. Когда разрушает наш дом, помните, ваш — следующий», — отметил Александр Вилкул.

Фото: Александр Вилкул

Он подчеркнул, что это должно стать импульсом к борьбе с врагом, ведь каждая жертва нуждается в справедливости.

Список жертв атаки РФ в Кривом Роге:

Дети:

Взрослые:

Город и его жители продолжают работать и восстанавливать инфраструктуру после разрушений, нанесенных обстрелами. Вилкул подчеркнул, что врачи, коммунальщики, спасатели — все остаются на передовой борьбы.