Четверг, 3 апреля, 2025
8.2 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Решающий гол из-под Забарного: «Борнмут» пропустил «Манчестер Сити» в полуфинал Кубка Англии (видео)

Решающий гол из-под Забарного: "Борнмут" пропустил "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка Англии (видео)

Илья Забарный в составе «Борнмута» был близок к выходу в полуфинал Кубка Англии. Однако «Манчестер Сити» перевернул игру и именно он продолжил путь к трофею.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Кубок Англии, 1/4 финала

«Борнмут» — «Манчестер Сити» — 1:2

Голы: Эванилсон, 21 — Холанд, 49, Мармуш 63

Незабитый пенальти: Холанд (МС), 13

Первый тайм по делу выиграли хозяева. «Борнмут» точечно, в самый нужный момент, включал прессинг, сразу же ставя в тупик защитников соперника. Именно так был забит единственный гол в до перерыва: обрезался Нуньеш, после чего Брукс, Клюйверт и Эванилсон организовали взятие ворот.

У «Сити» тоже были отличные шансы. Холанд как минимум дважды мог забивать. Но не реализовал выход на ворота, и не сумел переиграть Кепу с пенальти.

А вот на второй тайм подопечные Хосепа Гвардиолы вышли уже с другим настроением и выиграли матч на классе. Гости забили сразу после перерыва: вышедший на замену О`Райли по флангу промчался к штрафной и вырезал подачу на дальнюю штангу, которую замкнул Холанд.

А победный гол создали О’Райли и еще один игрок, которого Гвардиола выпустил на замену — Мармуш. Причем египтянин на завершающей стадии атаки разобрался с Забарным, пробив украинцу между ног.

«Борнмут» сегодня был очень настроен на выход в полуфинал, однако туда шагает команда Гвардиолы. С надеждой хоть немного подсластить себе горькую пилюлю текущего сезона.

Горячее за неделю

Экономика

НБУ исключил рубли, рупии и манаты из списка валют для установления курсов

0
НБУ обновил список валют, к которым будет устанавливать официальный курс гривны. Из перечня исключены рубли, рупии и манаты, а также другие валюты, не используемые в торговле.
Общество

Цены на нефть падают на фоне заявлений Трампа о возможных пошлинах

0
Цены на нефть снижаются, несмотря на угрозы Трампа ввести тарифы для покупателей российской нефти. ОПЕК+ готовится нарастить добычу с апреля.
Статьи

Секреты саморазвития: с чего начать

0
Современный человек стремится к успеху, красоте, здоровью и...
Спорт

Свитолина вернулась в топ-20, прогресс Костюк и падение Цуренко: что изменилось в рейтинге WTA

0
Женская теннисная ассоциация...
Экономика

Эрдоган после разговора с Путиным заявил, что Турция готова стать площадкой для мирных переговоров

0
Глава Турции Реджеп Эрдоган после общения с кремлевским диктатором...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Сколько шагов нужно для похудения: разбираем мифы и реальность
Следующая статья
Как правильно выращивать рассаду помидоров

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

Украинским водителям придется повторно сдавать экзамены при замене водительских прав: кого касается

0
В Украине водителям, которые впервые получают удостоверение, выдается временный...

Тарифы Трампа: что ждет Украину в условиях новых торговых ограничений США

0
Для Украины есть положительные моменты. Недавнее решение США...

Осторожно: эти вещи могут задержать ваш багаж в сканере аэропорта

0
Ожидание багажа на ленте в аэропорту может казаться...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.