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Спорт
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РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов

РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов

Российские военные заявили о «захвате» населенного пункта Басовка в приграничье Сумской области.

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, в комментарии РБК-Украина, заявил, что враг продолжает свою дезинформационную кампанию по захвату населенных пунктов в Сумской области или прорыва границы.

По его словам, россияне не прекращают тактики использования малых штурмовых групп, для того, чтобы они перешли границу с Украиной. Основная цель таких групп — накопить силы и расширить зону боев по территории Украины.

«Это фиксируется и по направлению н.п. Новенькое-Басовка. В то же время эти малые штурмовые группы максимально уничтожаются подразделениями Сил обороны», — рассказал Демченко.

РФ заявила о захвате Басовки на Сумщине: Демченко развенчал фальшивые заявления оккупантов

Ситуация в Сумской области

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская разведка зафиксировала подготовку России к новым наступлениям. По его словам, россияне могут попытаться повторно наступать на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Позже председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в интервью РБК-Украина поделился оценкой сил и потенциальных угроз со стороны Российской Федерации относительно возможного нового наступления.

Интересно и то, что в Офисе президента Украины также заявляли о подготовке Россией нового наступления. Ведь в этом году российская армия планирует нарастить свою группировку на 150 тысяч человек. Это является эквивалентом примерно 15 мотострелковых дивизий.

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