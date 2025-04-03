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Спорт
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Роналду вернется в «Реал»? Когда Криштиану может сыграть за «сливочных»

Роналду вернется в "Реал"? Когда Криштиану может сыграть за "сливочных"

Португальский форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал» для того, чтобы сыграть на обновленном Клубном чемпионате мира, поскольку его нынешняя команда не прошла на этот турнир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Sky Sports.

Что известно о потенциальном возвращении Роналду в «Реал»

ФИФА готовится открыть специальные трансферные окна с 1 по 10 июня, которые также будут действовать во время КЧМ в США. Это нужно для того, чтобы команды смогли заявить нужных игроков на турнир и подписать с ними краткосрочные соглашения. Уже после финального поединка, игроки, выступавшие в США могут покинуть команды.

Таким образом, Криш может подписать контракт со «сливочными» и сыграть за этот клуб на КЧМ в Штатах. После чего, «Реал» может не продлевать соглашение с игроком. Соответственно, Роналду станет свободным агентом, ведь контракт звездного португальца с аравийским клубом рассчитан до июня 2025 года.

Роналду вернется в "Реал"? Когда Криштиану может сыграть за "сливочных"

Фото: Криштиану Роналду (instagram.com/cristiano)

В текущем сезоне он сыграл в составе «Аль-Насра» 33 матча, где забил 28 голов и отдал 4 ассиста. По данным Transfermarket примерная стоимость Роналду составляет 12 миллионов евро.

Что известно об обновленном КЧМ

Международная федерация футбола решила обновить формат Клубного чемпионата мира. Вместо 7 команд, как это было раньше, на новом турнире сыграет аж 32 клуба, в частности:

Отбор на этот ЧМ состоялся по принципу выступлений клубов в турнирах Лиги чемпионов, Кубка Либертадорес и тому подобное. Таким образом, от Европы можно будет увидеть «Реал Мадрид», «Челси», «Манчестер Сити», «Баварию», «ПСЖ», «Интер», «Порту», «Бенфику», «Боруссию Дортмунд», «Атлетико» и даже «Ред Булл Зальцбург».

Формат турнира аналогичен проведению Чемпионата мира. Все команды будут распределены на 8 групп (по 4 клуба в каждой). Далее 2 лучшие будут выходить в плей-офф и бороться за главный трофей.

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