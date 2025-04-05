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Россия атаковала Украину почти сотней дронов: сколько беспилотников сбили

Россия атаковала Украину почти сотней дронов: сколько беспилотников сбили

Россия в ночь на 5 апреля выпустила по Украине 92 дрона. Силы ПВО уничтожили 51 беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Российские войска выпускали по Украине дроны с четырех направлений — Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Чауда в Крыму. Атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы ПВО уничтожили 51 вражеский дрон. Противовоздушная оборона работала на севере, юге, востоке и в центре страны.

Еще 31 вражеский беспилотник-имитатор локально потерян (без негативных последствий).

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