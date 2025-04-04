Россия за ночь выпустила по Украине десятки дронов: сколько сбила ПВО

Россия в ночь на 4 апреля снова атаковала Украину дронами. Оккупанты выпустили 78 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Войска РФ выпустили по Украине дроны с четырех направлений — Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск и Курск. Атаку отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Силы противовоздушной обороны сбили 42 дрона. ПВО работала на севере, востоке и в центре страны.

Еще 22 вражеских беспилотника-имитатора локально потеряны (без негативных последствий).