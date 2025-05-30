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Руслан Ротань возглавил ФК «Полесье». Тренер ранее привел молодежку Украины к Олимпиаде и серебру УПЛ с «Александрией».
Руслан Ротань возглавил ФК «Полесье». Тренер ранее привел молодежку Украины к Олимпиаде и серебру УПЛ с «Александрией».
Спорт
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Руслан Ротань стал новым главным тренером житомирского «Полесья»

Футбольный клуб «Полесье» из Житомира объявил о назначении Руслана Ротаня на должность главного тренера. Опытный украинский специалист заключил соглашение с клубом сроком до 2028 года. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.

Как сообщает пресс-служба клуба, 43-летний Ротань подписал контракт сроком на три года. По мнению руководства, тренер способен привести команду к новым достижениям. Ожидается, что под его руководством «Полесье» сможет конкурировать не только в УПЛ, но и в еврокубках.

Напомним, ранее Ротань успешно работал с молодёжной сборной Украины U-21. Именно с этой командой он вышел в полуфинал чемпионата Европы-2023. Кроме того, впервые в истории независимой Украины под его руководством команда пробилась на Олимпийские игры.

Также он возглавлял олимпийскую сборную на Летней Олимпиаде в Париже. Эти достижения укрепили его репутацию как одного из самых перспективных наставников страны. Поэтому переход в амбициозный клуб из Житомира выглядит логичным шагом в его карьере.

Помимо работы в сборных, Ротань проявил себя и на клубной арене. С «Александрией» он добился исторического результата — серебряных медалей чемпионата Украины. Команда боролась за титул с киевским «Динамо» и демонстрировала стабильную игру. В итоге клуб из Кировоградской области занял второе место, что стало наивысшим достижением в его истории.

Стоит напомнить, что 12 мая «Полесье» объявило о прекращении сотрудничества с главным тренером Имадом Ашуром. Причиной стали внутренние процессы, которые руководство анализировало после ничейного матча с «Динамо». Кроме того, от исполнения обязанностей были временно отстранены операционный менеджер Иван Трубочкин и шеф-скаут Анатолий Волков.

Как пояснили в клубе, проводится внутреннее расследование. До его завершения эти сотрудники не принимают участия в работе команды. Руководство подчёркивает, что все кадровые решения принимались после комплексного анализа.

В заключительном туре сезона «Полесье» сыграло вничью с «Кривбассом» — 1:1. Одновременно «Карпаты» проиграли «Заре» — 1:3. Эти результаты позволили житомирской команде занять четвёртое место в турнирной таблице УПЛ.

Таким образом, клуб получил право выступить в Лиге конференций. Второй квалификационный раунд турнира запланирован на 24 и 31 июля. Жеребьевка матчей состоится 18 июня. Руководство надеется, что новый тренер поможет команде достойно представить Украину в Европе.

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Фото: uaf.ua

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