Самый дорогой игрок УПЛ и антикризисный тренер получили призы очередного тура первенства

Украинская Премьер-лига по итогам 23-го тура отдала призы лучшим игроку и тренеру — представителям донецкого «Шахтера» и одесского «Черноморца».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Полузащитник «горняков» Георгий Судаков — футболист 23-го тура чемпионата Украины. Хавбек помог команде Марино Пушича разгромить ровенский «Верес» (3:0), забив второй гол чемпионов в матче. Этот мяч стал для Судакова 11-м в текущем первенстве страны.

По итогам голосования Судаков с небольшим отрывом (75:72) опередил столичного динамовца Николая Шапаренко. Большая плотность и в топ-5 рейтинга: Кевин («Шахтер») — набрал 60 баллов, Андрей Ярмоленко («Динамо») — 58, Винисуис Тобиас («Шахтер») — 55.

Рулевой «Черноморца» Александр Кучер признан лучшим тренером отчетного тура. Его подопечные одержали минимальную победу над черкасским ЛНЗ. Единственный мяч после навеса Ярослава Ракицкого оформил Евгений Скиба.

По сумме баллов, набранных в голосовании, тренеру «моряков» совсем немного (66:73) уступил Руслан Ротань («Александрия»). А замкнул топ-3 Виталий Пономарев («Рух»).

В символическую сборную 23-го тура вошли представители пяти клубов. Команда в схеме 4-3-3 имеет такой вид: Сапутин («Заря») — Тобиас («Шахтер»), Скиба, Ракицкий (оба — «Черноморец»), Пердута («Ворскла») — Шапаренко («Динамо»), Мичин («Заря»), Судаков («Шахтер») — Ярмоленко («Динамо»), Будковский («Заря»), Кевин («Шахтер»).

Всего эксперты вспоминали 26 футболистов и 11 тренеров на звание героев 23-го тура, а также 59 кандидатов в символическую сборную.