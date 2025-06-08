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Украина уступила Канаде 2:4 в стартовом матче Canadian Shield 7 июня 2025. Следующая встреча состоится с Новой Зеландией уже во вторник.
Украина уступила Канаде 2:4 в стартовом матче Canadian Shield 7 июня 2025. Следующая встреча состоится с Новой Зеландией уже во вторник.
Спорт
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Сборная Украины уступила Канаде в стартовом матче Canadian Shield — 2:4

На старте международного футбольного турнира Canadian Shield украинская национальная команда потерпела поражение от сборной Канады с итоговым счётом 2:4. Оба мяча в ворота соперника украинцы забили лишь в концовке поединка. Об этом сообщает DNEWS со ссылкой на UNN.UA.

В рамках первого матча состязаний, проходящих в Торонто, «сине-жёлтые» не сумели противостоять хозяевам поля — канадской сборной. Об этом сообщает агентство УНН.

Уже на четвёртой минуте встречи Джонатан Дэвид вывел Канаду вперёд — 1:0. В середине первого тайма он же оформил дубль, удвоив преимущество своей команды. Спустя всего несколько минут третий мяч в ворота украинцев отправил другой игрок по фамилии Дэвид — Промис.

После перерыва команда Сергея Реброва заметно активизировалась. Особенно выделялся Роман Яремчук, который имел два шанса отличиться. Однако за восемь минут до конца поединка соперники вновь взяли инициативу: Таджон Бьюкенен сделал счёт 4:0.

Тем не менее, украинцы сумели сократить отставание. На 88-й минуте Илья Забарный забил первый мяч за сборную Украины. В компенсированное время арбитр назначил пенальти в ворота Канады, который реализовал Александр Зинченко — итоговый счёт 4:2.

Следующий матч в рамках турнира украинская сборная проведёт во вторник — соперником станет команда Новой Зеландии. Согласно регламенту Canadian Shield, за победу начисляется три очка, за ничью — одно, а за победу в серии пенальти — два очка.

Напомним, в мае главный тренер сборной Украины Сергей Ребров представил состав игроков, вызванных на июньские матчи. Впервые за пять лет в команду вернулся защитник Евгений Чеберко. Также дебютные приглашения получили защитники Владислав Дубинчак и Александр Мартынюк, а также полузащитник Николай Михайленко.

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Фото: UNN.UA

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