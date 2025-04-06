Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий

Секреты приготовления идеальной паски на Пасху (фото: freepik.com)

Хотите, чтобы ваша паска была воздушной, не черствела и имела тот самый «домашний» вкус, который помнится с детства? Мы собрали главные секреты приготовления теста, которые обеспечат идеальный результат даже без опыта или дорогих ингредиентов.

Как сделать идеальное тесто для пышной и нежной паски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Основа — правильное тесто

Секрет успеха начинается с классического дрожжевого теста. Но вместо сыпать все «на глаз», используйте четкие пропорции:

Отдельное внимание — дрожжам

Сделайте опару: смешайте молоко, дрожжи, ложку сахара и немного муки. Дайте настояться 20 минут в теплом месте. После этого вводите остальные ингредиенты.

Вымешивание — не спешите

Тесто должно быть эластичным и «живым». Вымешивайте руками или миксером с насадкой 10-15 минут. Затем — дайте ему подняться вдвое (1-1,5 часа в тепле).

Выпекание: не открывайте духовку!

Температура — 160-170 градусов, выпекайте 35-50 минут в зависимости от формы. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы паска не «просела».

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