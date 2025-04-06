Воскресенье, 6 апреля, 2025
3.2 C
Киев
type here...
Спорт
Время чтения 1 мин.

Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий

Секрет воздушной и нежной паски дома: как сделать тесто идеальным без лишних усилий

Секреты приготовления идеальной паски на Пасху (фото: freepik.com)

Хотите, чтобы ваша паска была воздушной, не черствела и имела тот самый «домашний» вкус, который помнится с детства? Мы собрали главные секреты приготовления теста, которые обеспечат идеальный результат даже без опыта или дорогих ингредиентов.

Как сделать идеальное тесто для пышной и нежной паски, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Основа — правильное тесто

Секрет успеха начинается с классического дрожжевого теста. Но вместо сыпать все «на глаз», используйте четкие пропорции:

Отдельное внимание — дрожжам

Сделайте опару: смешайте молоко, дрожжи, ложку сахара и немного муки. Дайте настояться 20 минут в теплом месте. После этого вводите остальные ингредиенты.

Вымешивание — не спешите

Тесто должно быть эластичным и «живым». Вымешивайте руками или миксером с насадкой 10-15 минут. Затем — дайте ему подняться вдвое (1-1,5 часа в тепле).

Выпекание: не открывайте духовку!

Температура — 160-170 градусов, выпекайте 35-50 минут в зависимости от формы. Не открывайте духовку в первые 30 минут, чтобы паска не «просела».

Маленькие секреты кулинаров

Горячее за неделю

Статьи

Как и когда лучше всего сажать картошку: 10 советов огородников

0
Узнайте, когда и как правильно сажать картошку, чтобы получить хороший урожай. 10 полезных советов по посадке картофеля для дачников и огородников.
Общество

Вереск и Полесье: вторая серия напряженного футбольного противостояния

0
2 апреля в 18:00 на ровенском стадионе "Авангард" состоится...
Экономика

Глава МИД Литвы назвал крайнюю дату вступления Украины в Европейский Союз

0
Глава Министерства иностранных дел Литвы Кястутис Будрис назвал крайний...
Общество

Как торговая война влияет на стоимость криптовалюты

0
Мировая экономика снова оказалась в центре турбулентности — на...
Экономика

Можно ли класть шапку на стол: народная примета, которую стоит знать

0
Народная примета запрещает класть шапку на стол, поскольку это...

Новое на сайте

Предыдущая статья
Она рядом, но не с вами: 6 признаков, что женщина не воспринимает вас всерьез

Dnews.dn.ua - Это актуальные новости о политике, обществе, культуре, экономике и спорте, собранные нашими корреспондентами с различных уголков земного шара

Рубрикатор

Выбор редактора

РФ нанесла ракетный удар по полигону на Днепропетровщине: что известно о погибших и раненых

0
На месте обстрела продолжаются следственные действия. 1 марта...

В каком случае пенсионеру могут заморозить выплаты: ответ ПФУ

0
Некоторые пенсионеры не успевают вовремя снимать деньги с карты...

Азартные игры теперь можно рекламировать с ограничениями: детали вступившего в силу с 1 апреля нового закона

0
Закон предусматривает ряд важных изменений в регулировании этой...

Присоединяйся!

Получите важные новости непосредственно в ваш почтовый ящик и оставайтесь на связи!

© Dnews.dn.ua. Все права защищены.