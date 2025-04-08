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Спорт
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«Шахтер» анонсировал возвращение Конопли, но потерял основного голкипера

"Шахтер" анонсировал возвращение Конопли, но потерял основного голкипера

Хорошая и плохая кадровые новости пришли из стана чемпионов Украины накануне решающих матчей в национальных чемпионате и Кубке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу донецкого «Шахтера».

Из позитива — ожидаемое возвращение в игру защитника Ефима Конопли, который травмировался 20 марта в первом поединке сборной Украины в плей-офф Лиги наций с Бельгией. Из-за этого защитник пропустил два матча «горняков» в чемпионате страны — против столичной «Оболони» и ровенского «Вереса», а также не сыграл в четвертьфинале Кубка с «Александрией».

Сообщается, что сейчас футболист занимается по индивидуальному графику, но через неделю планируется его возвращение в основную группу. Он еще не сможет сыграть против черкасского ЛНЗ в 24-м туре УПЛ (11 апреля), но должен быть готов к следующему матчу «Шахтера» в чемпионате — с ковалевским «Колосом» (19 апреля).

В то же время есть и досадная потеря. Основной вратарь команды Дмитрий Ризнык получил мышечную травму, из-за чего пропустит по крайней мере две недели. Таким образом, он точно не сыграет с ЛНЗ и «Колосом». Более того, под вопросом его участие в кубковом полуфинале с житомирским «Полесьем» (23 апреля) и принципиальной игре чемпионата Украины с киевским «Динамо» (27 апреля).

В отличие от Конопли, который до травмы не всегда попадал в основу чемпионов (20 матчей во всех турнирах), Ризнык в текущем сезоне играл за «горняков» неизменно. Голкипер провел от звонка до звонка 32 поединка, в 14-ти из которых отстоял на ноль.

Травма Ризныка открывает путь в основной состав для Кирилла Фесюна, который летом перебрался в донецкую команду из «Колоса». Портал Transfermarkt оценил этот трансфер в 2,7 миллиона евро. Несмотря на солидную цену, Фесюн еще не выступал за «горняков» в официальных встречах.

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