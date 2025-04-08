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Спорт
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«Шахтер» — «Динамо»: УПЛ утвердила дату и время Классического

"Шахтер" - "Динамо": УПЛ утвердила дату и время Классического

Дирекция украинской Премьер-лиги утвердила даты и время начала матчей 26-го тура чемпионата Украины. Центральным в нем станет встреча донецкого «Шахтера» с киевским «Динамо».

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Классическое состоится в воскресенье, 27 апреля и начнется в 18:00. Этот матч закроет программу тура, который продлится в течение трех дней.

Расписание матчей 26-го тура:

25 апреля (пятница)

26 апреля (суббота)

27 апреля (воскресенье)

Отметим, что за четыре дня до этого «Шахтер» и «Динамо» проведут свои матчи в полуфинале Кубка Украины. В среду, 23 апреля, «горняки» будут противостоять в Житомире «Полесью», а киевляне — во Львове сыграют с черновицкой «Буковиной».

В текущем сезоне УПЛ после 23-х туров «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу, имея 57 очков. На счету «Александрии», которая идет второй — 53 балла. «Шахтер» занимает третью строчку, имея 47 очков и матч в запасе.

Поединок первого круга между «Динамо» и «Шахтером» завершился вничью — 1:1. На 48-й минуте счет открыл игрок донетчан Артем Бондаренко. На 61-й, после красной карточки Дмитрию Крыськиву, «горняки» остались в меньшинстве. А на 87-й — киевлянин Александр Караваев сравнял счет.

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