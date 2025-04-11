«Шахтер» разгромил черкасский ЛНЗ на выезде (видео)

Донецкий «Шахтер» без проблем одолел черкасский ЛНЗ в рамках 24 тура Украинской премьер-лиги. В составе горняков голами отметились Марлон Гомес, Траоре, а также помог автогол Дайко. За черкащан забил Салиху.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Как проходил поединок

Горняки со старта начали активно давить своего соперника и уже на 7 минуте матча Марлон Гомес забил с передачи Артема Бондаренко. Уже через 4 минуты «Шахтер» удвоил преимущество благодаря автоголу Айди Дайко.

На 20 минуте Марлон Гомес оформил дубль и довел счет до разгромного, а на 33 минуте ЛНЗ отличилось первым мячом, но он не был засчитан — офсайд.

Во втором тайме активность команд несколько утихла, поскольку счет позволял «Шахтеру» играть спокойнее, а черкащане не могли отыграться из-за большой разницы голов. Однако, на 86 минуте косовар Хайдин Салиху, который вышел на замену в перерыве отыграл один гол, а на 90+3 Лассина Траоре из «Шахтера» поставил точку в матче. В итоге 1-4.

Другие матчи 24 тура УПЛ

Кроме поединка «Шахтера» в 24 туре состоится немало других поединков.

Суббота, 12 апреля

Воскресенье, 13 апреля

Понедельник, 14 апреля

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