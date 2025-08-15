Пятница, 15 августа, 2025
Шахтёр вылетел из Лиги чемпионов после удаления и неудачной серии пенальти в матче с Панатинаикос

Украинский клуб «Шахтёр» завершил борьбу за выход в групповую стадию Лиги чемпионов, уступив в драматичном матче с «Панатинаикосом». Судьба встречи решилась в серии пенальти, где «горняки» оказались слабее. Об этом сообщает DNEWS.

Поединок стал ответным в рамках третьего квалификационного раунда. Первый матч завершился без голов, и ответная игра также не выявила победителя в основное и дополнительное время — 0:0.

Удаление изменило сценарий встречи

С начала встречи «Шахтёр» полностью контролировал мяч и территорию. В первом тайме греки почти не переходили центр поля, выстроив плотную оборону. Донетчане создали множество моментов, но реализации не хватало.

Ключевым стал эпизод на 81-й минуте: Данило Очеретько получил вторую жёлтую карточку и оставил свою команду в меньшинстве. За протесты против удаления поле покинул и тренер Арда Туран.

Даже вдесятером «Шахтёр» имел шанс вырвать перемогу — на 89-й минуте Невертон попал в штангу после острого прострела Винисиуса.

Серия пенальти стала роковой

Овертайм прошёл под диктовку «Панатинаикоса»: «Шахтёр» отдал мяч, надеясь удержать ничью. Но при пробитии пенальти удача отвернулась от донецкого клуба. Назарина угодил в штангу, а удары Элиаса и Педриньо оказались слабыми и легко отражёнными вратарём соперника.

Вратарь Ризнык сумел парировать удары Сиописа и Зарури, но этого оказалось недостаточно. В серии пенальти «Панатинаикос» победил 4:3 и вышел на «Самсунспор» в следующем раунде.

Шахтёр продолжит выступление в Лиге конференций

После поражения донецкий клуб будет бороться за групповую стадию Лиги конференций. В плей-офф «Шахтёр» сыграет с швейцарским «Серветтом».

Итог матча

«Шахтёр» — «Панатинаикос» — 0:0 (первый матч — 0:0), пенальти — 3:4

Состав «Шахтёра»: Ризнык — Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо — Бондаренко, Марлон (Назарина, 101), Очеретько — Алиссон (Швед, 109), Элиас, Невертон

Состав «Панатинаикоса»: Дронговски — Коцирас (Едвай, 101), Палмер-Браун, Туба, Кирьякопулос (Еремеефф, 113) — Максимович, Гнезда Черен, Чиривелья — Пельистри (Манчини, 101), Свидерски (Йоаннидис, 75), Тете (Зарури, 76)

Предупреждения: Бондарь, Очеретько, Назарина — Гнезда Черин, Коцирас, Чиривелья, Туба
Удаление: Очеретько (81 минута)

Ранее мы писали о том, что Усик победил Дюбуа нокаутом в пятом раунде и стал абсолютным чемпионом мира.

