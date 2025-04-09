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Спорт
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Шансы «Реала» — 1%: суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов

Шансы "Реала" - 1%: суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов

Поражения мадридского «Реала» и мюнхенской «Баварии» в первых матчах четвертьфинала Лиги чемпионов заставили суперкомпьютер аналитической компании Opta выбрать нового главного претендента на евротрофей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta Analyst.

Накануне старта четвертьфиналов наиболее вероятным победителем турнира аналитики считали «Барселону» (23,1%), вторую строчку рейтинга занимал ПСЖ (19,3%), далее шли «Арсенал» (15,6%) и «Интер» (13,8%). Мадридскому «Реалу» давали 12,2%, «Баварии» — 10,8%, «Астон Вилле» — 3,7%, дортмундской «Боруссии» — 1,5%.

Прошло всего два поединка стадии, как ИИ резко передумал и выдал новый расклад.

На суперкомпьютер так повлияла игра «канониров», что теперь именно их он считает основными претендентами на победу, подняв шансы команды Александра Зинченко на успех почти вдвое — до 28,4%. Выход лондонцев в финал оценивается в 54,2%, в полуфинал — 96%.

Предыдущий фаворит — «Барселона» — опустился на вторую строчку. Ее шансы на победу, финал и полуфинал оцениваются в 22,4%, 43,3% и 80% соответственно.

«Интер» обошел ПСЖ и поднялся на третье место — 21,1%, 43,7% и 82,4% соответственно.

Что касается остальных четвертьфиналистов, то их шансы на победу в ЛЧ таковы: ПСЖ (18,8%), «Бавария» (3,7%), «Астон Вилла» (3,2%), «Боруссия» (1,3%).

Акции «Реала» совсем упали. На повторный успех в ЛЧ дают 1,1%, на финал — 2,2%, а на камбэк с «Арсеналом» в четвертьфинале — 4%.

Шансы "Реала" - 1%: суперкомпьютер назвал нового фаворита Лиги чемпионов

Напомним, что финал ЛЧ запланирован на 31 мая 2025 года ориентировочно в 22:00 по киевскому времени. Главный еврокубковый матч сезона примет «Альянц Арена» — домашний стадион «Баварии».

В прошлом году триумфатором Лиги чемпионов стал «Реал», который благодаря голам Карвахаля и Винисиуса в конце поединка, победил дортмундскую «Боруссию» — 2:0.

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