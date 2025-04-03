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Спорт
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Шевченко не избрали в Исполком УЕФА на фоне призывов к возвращению России

Шевченко не избрали в Исполком УЕФА на фоне призывов к возвращению России

Глава Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко проиграл выборы в Исполком УЕФА. Кроме того, на конгрессе в сербском Белграде говорили о возвращении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

Шевченко поддержали лишь 15 европейских стран-ассоциаций, 40 проголосовали против. Глава УАФ в голосовании занял предпоследнее 4-е место среди 5-ти кандидатов, которые претендовали на двухлетний срок.

Наибольшую поддержку получили Испания и Израиль: представители этих стран дополнили руководящий орган европейского футбола. Третье место у Мальты, последнее 5-е — у Латвии.

На 4-летний срок были избраны или переизбраны: Габриэле Гравина (Италия), Мариан Кустич (Хорватия), Ари Лахти (Финляндия), Армен Меликбекян (Армения), Фрэнк Пау (Нидерланды), Айвар Полак (Эстония) и Ханс-Йоахим Вацке (Германия). На 2-летний срок избрали Абаля Рафаэля Лусана (Испания) и Моше Зуареса (Израиль).

В связи с поражением Шевченко Украина не будет иметь своего голоса в Исполкоме УЕФА в следующие два года. Это очень плохой сигнал, особенно на фоне призывов о возвращении к международным соревнованиям команд из России.

С призывом об этом к участникам Конгресса обратился президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Продолжаются переговоры по миру в Украине. Я надеюсь, мы сможем вскоре начать новую страницу и вернуть Россию обратно на футбольную карту. Это будет означать, что все решено. Это то, к чему мы должны стремиться и за что молиться. Это то, ради чего футбол существует. Не для того, чтобы разделять людей, а чтобы объединять их. Объединять мальчиков, девочек, людей, откуда бы они ни были. А как они объединяются? Благодаря соревнованиям», — сказал глава мирового футбола.

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