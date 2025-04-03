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Спорт
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Сколько миллионов заработал «Шахтер» в еврокубках: УЕФА раскрыл данные о выплатах призовых

Сколько миллионов заработал "Шахтер" в еврокубках: УЕФА раскрыл данные о выплатах призовых

Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал финансовый отчет по итогам сезона-2023/24. В нем, в частности, раскрыты данные о выплатах призовых участникам групповых раундов еврокубков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.

В предыдущем сезоне тогда еще в групповых раундах евротурниров приняли участие две украинские команды.

Донецкий «Шахтер» играл в ЛЧ, где занял третье место в группе (3 победы и 3 поражения). Это дало ему право продолжить выступления в ЛЕ. Там «горняки» окончательно завершили европейскую кампанию, уступив в раунде плей-офф французскому «Марселю» (2:2, 1:3).

Луганская «Заря» из Лиги Европы попала в группу Лиги конференций. Там финишировала третьей (2 победы и ничья в 6-ти матчах) и не вышла в следующий раунд.

Донецкий клуб в совокупности заработал 47 627 миллионов евро. За выступление в Лиге чемпионов «горняки» получили 47 061 млн. А за два матча в Лиге Европы — еще 566 тыс. евро.

Луганская «Заря» в Лиге конференций наиграла на 4 894 миллиона евро.

Больше всего за сезон в еврокубках заработал победитель ЛЧ-2023/24 — мадридский «Реал». Общая сумма призовых команды Андрея Лунина — 138 795 миллионов евро. Финалист главного турнира — немецкая «Боруссия» Дортмунд по сумме призовых стала третьей (120,7 млн), пропустив вперед также французский ПСЖ (124,4).

Самый большой доход в Лиге Европы собрал финалист турнира — немецкий «Байер» (41 229 млн евро). А в Лиге конференций — также финалист «Фиорентина» из Италии (17 051 млн).

Отметим, что сумма призовых складывается не только чисто из достижений, но и зависит от количества побед и ничьих на турнирном пути. Вот почему в ЛЕ и ЛК финалистам досталось больше денег, чем обладателям трофеев — итальянской «Аталанте» и греческому «Олимпиакосу» соответственно.

Сколько миллионов заработал "Шахтер" в еврокубках: УЕФА раскрыл данные о выплатах призовых

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