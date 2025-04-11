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Спорт
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Соперник Гвоздика отказался от боя: будет ли драться украинец в апреле?

Соперник Гвоздика отказался от боя: будет ли драться украинец в апреле?

Поединок Александра Гвоздика, который запланирован на 19 апреля оказался на грани срыва. Соперник, с которым должен был боксировать экс-чемпион мира по версии WBC отказался от боя.

Об этом боксер рассказал в интервью РБК-Украина.

Что известно о бое

Запланированный на 19 апреля бой украинского боксера Александра Гвоздика оказался под угрозой срыва. Его соперник, американец Шон МакКалман, отказался выходить на ринг, и теперь команда украинца срочно ищет нового оппонента.

Александр Гвоздик, который готовился к возвращению после перерыва, не скрывает своего разочарования, но сохраняет боевой настрой. Сейчас украинский боксер полутяжелого веса находится в хорошей форме, поскольку он провел полноценный тренировочный лагерь и спарринговал с хорошими бойцами.

«Хочется наконец завершить это. Очень разочаровывает, когда ты работаешь два месяца, делаешь вес, не ешь, страдаешь, а потом все в один момент срывается. Когда ты готовишься, то всегда хочется завершить свою работу и провести бой, даже если небольшой гонорар», — сказал он.

Когда в последний раз дрался Александр Гвоздик

Поединок между Александром Гвоздиком и Дэвидом Бенавидесом состоялся 15 июня 2024 года на арене MGM Grand в Лас-Вегасе. На кону стоял временный титул чемпиона WBC в полутяжелом весе.

Бой длился все 12 раундов, и преимущество было на стороне Бенавидеса. Судьи единогласно отдали победу американскому боксеру со счетами 116-112, 117-111 и 119-109. Однако Александр тоже выглядел опасным в этом бою и создал немало проблем оппоненту.

После поединка Гвоздик поблагодарил свою команду и поздравил соперника с победой. Он отметил, что, несмотря на поражение, продолжит работать над собой.

Это поражение стало вторым для Гвоздика на профессиональном ринге после проигрыша Артуру Бетербиеву в 2019 году. Однако, с момента боя против Бенавидеса украинец не выходил в ринг.

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