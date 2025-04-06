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Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

После ракетного обстрела Киева 6 апреля спасатели ликвидировали пожары и разрушения в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах города. Чрезвычайники показали кадры последствий обстрела.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий российского ракетного обстрела в Дарницком, Оболонском и Соломенском районах столицы.

Оперативные данные по последствиям в Киеве

В Дарницком районе произошел пожар в нежилом здании по одному адресу, а по другому — было разрушение здания и возгорание трех рядом припаркованных автомобилей. Возгорание ликвидировано.

В Оболонском районе произошел пожар в мебельном цехе с распространением пламени на еще одно складское здание — по одному адресу, а по другому — было частичное разрушение 3,4,5 этажей 5-этажного бизнес-центра.

В Соломенском районе было возгорание на открытой территории отдельными очагами и возгорание фасада складского здания. Пожар уже был ликвидирован.

В Киеве — трое пострадавших

«В целом в результате вражеского обстрела пострадали 3 человека, двое из которых госпитализированы», — передали в ГСЧС.

Отметим, перед этим мэр столицы Виталий Кличко информировал в своем Telegram, что пострадавшие — в Дарницком районе.

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

Спасатели ликвидируют последствия обстрела Киева: что известно (фото, видео)

«К ликвидации последствий сейчас задействовано 128 пожарных и 27 единиц пожарно-спасательной техники», — добавили в Службе.

Обстрел Киева 6 апреля

Напомним, российские захватчики в ночь на 6 апреля атаковали Киев, применяя ракеты различных типов. Так, росармия ночью запустила для ударов по столице Украины крылатые ракеты, и в Киеве были слышны взрывы, продолжалась работа ПВО.

А уже утром российские захватчики ударили по столице Украины баллистикой. Тогда в Киеве прогремели несколько мощных взрывов, также велась работа противовоздушной обороны.

Позже столичные власти рассказали, что на фоне российской ракетной атаки в Киеве пострадали три человека, фиксировались пожары в нескольких районах.

Также стало известно, что в Киеве в Оболонском районе произошел пожар и разрушение здания в результате российской ракетной атаки.

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