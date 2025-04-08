Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Лидер сборной Украины и клуба английской Премьер-лиги «Борнмут» Илья Забарный попал в число самых дорогих футболистов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

22-летний футболист занял 27-е место в рейтинге центральных защитников — его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Воспитанник киевского «Динамо» стабильно играет на профессиональном уровне с 2020 года и все время прибавляет в трансферной стоимости. В январе 2023-го он переехал в Англию, где проводит уже третий сезон. За это время Забарный сыграл за «Борнмут» 79 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол. Его называют трансферной целью топ-клубов, среди которых гранды АПЛ, а также ряд именитых команд с континента, в частности мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

Возглавляет список лучших центрбеков мира — 24-летний француз Вильям Салиба из лондонского «Арсенала», которого оценивают в 80 миллионов евро. Такая же стоимость и у Алессандро Бастони из миланского «Интера». Тройку лидеров замкнул еще один «канонир» — 27-летний бразилец Габриэл Магальяес, чья трансферная стоимость составляет 75 миллионов.

Самые дорогие футболисты Украины

Кстати, по версии Transfermarkt, именно Забарный сейчас является самым дорогим футболистом Украины. Он опережает полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова (32 млн) и форварда итальянской «Ромы» Артема Довбыка, который потерял в цене и теперь стоит 30 млн.

Интересно, что сразу за тройкой лидеров в отечественном рейтинге разместился вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, Несмотря на то, что футболисту грозит длительная дисквалификация из-за допинга, он все еще оценивается в 30 млн, хотя вдвое потерял от своей пиковой стоимости — 60 миллионов евро в марте 2023-го.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt.