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Спорт
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Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Лидер сборной Украины и клуба английской Премьер-лиги «Борнмут» Илья Забарный попал в число самых дорогих футболистов мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Transfermarkt.

22-летний футболист занял 27-е место в рейтинге центральных защитников — его трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Воспитанник киевского «Динамо» стабильно играет на профессиональном уровне с 2020 года и все время прибавляет в трансферной стоимости. В январе 2023-го он переехал в Англию, где проводит уже третий сезон. За это время Забарный сыграл за «Борнмут» 79 поединков во всех турнирах, в которых забил один гол. Его называют трансферной целью топ-клубов, среди которых гранды АПЛ, а также ряд именитых команд с континента, в частности мадридский «Реал» и французский ПСЖ.

Возглавляет список лучших центрбеков мира — 24-летний француз Вильям Салиба из лондонского «Арсенала», которого оценивают в 80 миллионов евро. Такая же стоимость и у Алессандро Бастони из миланского «Интера». Тройку лидеров замкнул еще один «канонир» — 27-летний бразилец Габриэл Магальяес, чья трансферная стоимость составляет 75 миллионов.

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Среди лучших в своем амплуа: звезда сборной Украины попал в мировой премиум-список

Самые дорогие футболисты Украины

Кстати, по версии Transfermarkt, именно Забарный сейчас является самым дорогим футболистом Украины. Он опережает полузащитника донецкого «Шахтера» Георгия Судакова (32 млн) и форварда итальянской «Ромы» Артема Довбыка, который потерял в цене и теперь стоит 30 млн.

Интересно, что сразу за тройкой лидеров в отечественном рейтинге разместился вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик, Несмотря на то, что футболисту грозит длительная дисквалификация из-за допинга, он все еще оценивается в 30 млн, хотя вдвое потерял от своей пиковой стоимости — 60 миллионов евро в марте 2023-го.

Топ-10 самых дорогих украинских футболистов по версии Transfermarkt.

  1. Илья Забарный («Борнмут», Англия) — 40 млн евро
  2. Георгий Судаков («Шахтер») — 32
  3. Артем Довбик («Рома», Италия) — 30
  4. Михаил Мудрик («Челси», Англия) — 30
  5. Виталий Миколенко («Эвертон», Англия) — 28
  6. Анатолий Трубин («Бенфика», Португалия) — 25
  7. Александр Зинченко («Арсенал», Англия) — 22
  8. Виктор Цыганков («Жирона», Испания) — 22
  9. Андрей Лунин («Реал», Испания) — 20
  10. Николай Матвиенко («Шахтер») — 18

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