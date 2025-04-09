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Спорт
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«Стандартный» дубль Райса: как англичанин вошел в историю (видео)

"Стандартный" дубль Райса: как англичанин вошел в историю (видео)

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс — не первый футболист, оформивший в ЛЧ дубль ударами со стандартов. Однако его достижение вошло в историю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Opta.

Интересно, что герой четвертьфинального поединка с мадридским «Реалом» никогда ранее не забивал прямыми ударами со штрафного. Также это первый дубль во взрослой карьере футболиста — ранее два мяча в одном матче он забивал лишь на уровне молодежных сборных (когда еще выступал за Ирландию — против Мальты).

Что касается ЛЧ, «стандартный» дубль Райса — пятый в истории турнира.

Ранее два гола в матче непосредственно со штрафных забивали:

Но Райс — первый футболист в истории, которому это удалось в матче плей-офф турнира.

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Кто такой Деклан Райс

26-летний воспитанник футбольной академии лондонского «Челси». В большом футболе дебютировал в 18-летнем возрасте в составе другой столичной команды — «Вест Хэма». За «молотобойцев» выступал шесть лет (2017-2023). Провел в их составе 245 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 ассистов.

К «канонирам» присоединился летом 2023 года за 116,6 млн евро. С тех пор сыграл в 94 поединках, имея в активе 14 голов и 18 передач.

Имеет англо-ирландские корни. Находясь вне поля зрения представителей английских сборных, принял в 2015 году предложение выступать за Ирландию. До 2018 года играл за юношеские и молодежную сборные этой страны. И даже успел провести три товарищеских матча за национальную команду Ирландии.

Однако в феврале 2019 года Райс объявил о желании выступать за Англию и направил официальный запрос в ФИФА. 5 марта 2019 года Международная федерация футбола официально разрешила ему представлять национальную команду Англии.

22 марта 2019-го футболист дебютировал в составе «Трех львов», выйдя на замену в поединке против сборной Чехии. Всего за национальную команду Англии провел 64 матча, забив 5 голов.

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