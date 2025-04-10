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Спорт
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Свитолина, Костюк и другие против соперниц без звезд: Украина сыграет за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Свитолина, Костюк и другие против соперниц без звезд: Украина сыграет за выход в финал Кубка Билли Джин Кинг

Женская теннисная сборная Украины 11-12 апреля сыграет в квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Ее соперницами станут национальные команды Польши и Швейцарии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Поединки группы Е пройдут на крытых грунтовых кортах спортивного комплекса Radomskie Centrum Sportu в польском городе Радом.

Сборная Украины под руководством капитана (тренера) Ильи Марченко заявила на турнир сильнейших исполнительниц. В одиночных матчах сыграют две первые ракетки национального рейтинга — Элина Свитолина и Марта Костюк. В паре — лучший отечественный дуэт Людмила и Надежда Киченок. Также в команде Катарина Завацкая — в статусе запасной.

Ожидалось, что противостоять придется лидерам сборных соперниц: в частности, Иге Свёнтек из Польши и Белинде Бенчич из Швейцарии. Но лучшие теннисистки этих стран отказались от выступления в национальных командах.

Сначала «самоотвод» взяла лидер польской команды — Свёнтек. Вторая ракетка мира на личной странице в Instagram написала, что хочет уделить больше внимания себе и подготовке к следующим матчам.

А потом стало известно, что за сборную хозяек не сыграет и вторая в национальном рейтинге — Магдалена Фрех. 28-я теннисистка мира получила травму запястья.

Главную свою звезду потеряла и Швейцария. Олимпийская чемпионка Токио-2020 Белинда Бенчич. в конце прошлого года вернулась в большой теннис после рождения ребенка. Сейчас она занимает 42-е место в мировом рейтинге. Бенчич, как и Свёнтек решила взять небольшой отдых.

Окончательные заявки команд выглядят следующим образом.

Украина

Польша

Швейцария

Квалификация Кубка Билли Джин Кинг: что известно

Сезон-2025 — первый, где борьба за выход в финальный раунд проходит в формате группового этапа. В финал попадут шесть победителей квалификационных групп, которые присоединятся к хозяевам соревнований — Китаю, а также действующим чемпионкам — сборной Италии.

Украина попала в группу Е вместе с командами Польши и Швейцарии. В случае победы в группе наша сборная впервые в истории выйдет в финальный раунд Кубка Билли Джин Кинг. Финал пройдет в сентябре в китайском Шэньчжэне.

Матчи сборной Украины:

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