Свитолина вернулась в топ-20, прогресс Костюк и падение Цуренко: что изменилось в рейтинге WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинги по итогам двух прошедших недель. В топ-100 остаются четыре украинские теннисистки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Самым крупным соревнованием последних дней был турнир WTA 1000 в американском Майами. Организация, ожидая его завершения, даже не обновляла рейтинги на прошлой неделе. Украинки Элина Свитолина и Марта Костюк добрались в Майами до 1/8 финала, что положительно повлияло на их позиции.

Свитолина поднялась на 18-е место и вернулась в топ-20 впервые с июня прошлого года. Костюк, после падения в начале года, снова достигла прогресса: улучшила пять позиций и теперь идет 24-й. Также на пять ступенек поднялась Юлия Стародубцева, которая балансирует на грани топ-100.

Четыре позиции потеряла Даяна Ястремская, которая сохранила за собой место в топ-50. Существенно потеряла Ангелина Калинина (13 позиций). Продолжает падение Леся Цуренко. 35-летняя теннисистка, которая еще не играла в 2025 году, опустилась аж на 29 ступенек. Цуренко официально не сообщала о завершении карьеры, но, похоже, близка к этому.

Лидерство в мировом списке удерживает «нейтральная» белоруска Арина Соболенко, которая опережает Игу Свьонтек из Польши и американку Коко Гауфф.