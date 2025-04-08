Судьи будут записывать разговоры с футболистами: ФИФА ввела революционные новации на клубном ЧМ

Международная федерация футбола (ФИФА) введет ряд нововведений на Клубном чемпионате мира, который будет проходить с 14 июня по 13 июля 2025 года в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Аѕ.

Во время Мундиаля арбитры начнут внедрять некоторые из изменений в правилах, принятых IFAB (Международным советом футбольных ассоциаций) и испытают революционные технологии.

Главная новация — так называемые Ref Cam: специальные камеры, закрепленные на арбитрах. Они будут фиксировать решения рефери, передвижения и разговоры с футболистами. В ФИФА объясняют, что это поможет зрителям лучше понимать судейские решения, а также станет важным учебным инструментом для подготовки новых рефери.

«Это прекрасная возможность предложить публике изображение с новой перспективы, под другим углом зрения, — уверен, председатель судейского корпуса ФИФА Пьерлуиджи Коллина, — Это также имеет учебную цель для арбитров. Возможность проанализировать, что видел судья, важна для оценки принятого решения и его контекста. Это новый опыт для вещателей и полезный инструмент для подготовки судей».

Тестирование работы Ref Cam уже проводилось в нескольких международных турнирах и в целом получило положительные отзывы.

Еще одно важное нововведение касается борьбы с затягиванием времени вратарями. Отныне, если голкипер будет держать мяч в руках более 8 секунд, судья получит право назначить угловой в пользу соперника. Если голкипер станет медлить с вводом мяча в игру, судья будет подавать ему знак и начинать обратный отсчет.

Клубный Мундиаль: что известно

Состоится с 14 июня по 13 июля 2025 года. Матчи пройдут на 12 аренах в 11 городах США. В турнире примут участие 32 клуба из всех шести региональных конфедераций.

От Европы сыграют 12 команд, среди которых две, где выступают украинцы: мадридский «Реал» Андрея Лунина и лиссабонская «Бенфика» Анатолия Трубина. Еще есть лондонский «Челси», но Михаил Мудрик на турнире, скорее всего, не сыграет из-за дисквалификации.

Также может получить шанс попасть на Мундиаль американский «Лос-Анджелес», к которому недавно присоединился Артем Смоляков.

Среди отечественных футболистов опыт выступлений на клубных Мундиалях (в старом формате) имеет только Лунин. Он был основным голкипером «Реала» на ЧМ-2022, сыграл два матча, в которых пропустил четыре гола. Мадридский клуб стал победителем того турнира.