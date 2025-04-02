«Сыграет ли Лунин в финале Кубка?»: Анчелотти детально разъяснил ситуацию

1 апреля мадридский «Реал» сыграет ответный полуфинальный матч Кубка Испании против «Реал Сосьедада». Место в воротах «сливочных» вероятнее всего займет украинский голкипер Андрей Лунин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Х мадридского клуба.

Матч «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» состоится во вторник, 1 апреля, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Встреча начнется в 22:30 по киевскому времени. Первый поединок в Сан-Себастьяне завершился победой мадридцев — 1:0.

За день до игры тренерский штаб чемпионов Испании обнародовал официальную заявку команды. В ней, как и на предыдущий матч Ла Лиги против «Леганеса», отсутствует бельгиец Тибо Куртуа. Это означает, что несмотря на не очень уверенную игру в матче чемпионата, в основе снова выйдет Лунин.

Заявка «Реала» на ответный полуфинальный матч (фото: x.com/realmadriden)

Украинец в текущем сезоне играл во всех без исключения кубковых играх. Поэтому, даже при здоровом Куртуа, приоритет был бы у него. А как насчет финала? Ведь там «Реалу» будет противостоять кто-то из принципиальных оппонентов — «Барселона» или «Атлетико». Первый поединок между этими командами завершился боевой ничьей — 4:4. А ответная игра намечена на 2 апреля.

Вопрос о вратаре на финальный поединок задали Карло Анчелотти испанские журналисты на пресс-конференции перед полуфиналом. Итальянец накануне Дня смеха, похоже, был в хорошем настроении и ответил так.

«Сыграет ли Лунин в финале Кубка Испании? Это еще предстоит выяснить. Лунин может сыграть, Куртуа может сыграть. Но если они оба будут травмированы, то выйдет Фран Гонсалес. А если мы не выйдем в финал, то никто из них троих не будет играть».

Лунин в Кубке Испании-2024/25

В начале сезона Анчелотти пообещал украинцу, что тот будет основным голкипером «Реала» в Кубке Испании. Пока тренер свое слово держит.

Лунин провел за «сливочных» все матчи в текущем розыгрыше турнира, начиная с 1/16 финала. Украинец защищал ворота в играх с «Депортиво Минеро» (5:0), «Сельтой» (5:2), «Леганесом» (3:2) и первом матче с «Реал Сосьедадом» (1:0). Судя по всему, он отыграет и полуфинальный ответный матч.

Под вопросом остается финал. Если «Реал» не умудрится отдать путевку в решающий матч «Сосьедаду», то встретится с победителем противостояния «Барселона» — «Атлетико» 26 апреля в Севилье на арене «Ла-Картуха».