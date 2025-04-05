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«Сыграли на 12 баллов». Женская сборная Украины победила главного соперника и возглавила таблицу в Лиге наций

"Сыграли на 12 баллов". Женская сборная Украины победила главного соперника и возглавила таблицу в Лиге наций

Женская сборная Украины по футболу одержала третью победу подряд в дивизионе B Лиги наций-2025. В матче третьего тура «сине-желтые» одолели команду Чехии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Женская Лига наций-2025. Группа В4

Украина — Чехия — 1:0

Гол: Овдийчук, 57

Обе команды подходили к противостоянию после двух побед в стартовых турах, но сборная Чехии опережали украинок благодаря лучшей разнице голов.

Номинально домашний для «сине-желтых» поединок прошел в польском городе Польковице. При равной игре подопечные Владимира Пятенко забили решающий гол на 57-й минуте. В стремительной контратаке отличилась нападающая турецкого «Фомгета» Ольга Овдийчук, которая точным ударом замкнула прострельную передачу вингера шотландского «Глазго Сити» Николь Козловой.

«Была тяжелая игра, но девочки молодцы, справились. Огромный объем работы проделали. Победы — это позитив для всей страны. Команда отработала на 12 баллов. Я доволен всеми девушками, их работой», — оценил действия украинских футболисток наставник команды Владимир Пятенко.

Это была третья подряд победа украинок в турнире. Ранее «сине-желтые» одолели Албанию (2:1) и Хорватию (2:1). После третьего тура украинки возглавили турнирную таблицу в своей группе.

Женская Лига наций, группа В4

  1. Украина — 9 очков
  2. Чехия — 6
  3. Албания — 3
  4. Хорватия — 0

"Сыграли на 12 баллов". Женская сборная Украины победила главного соперника и возглавила таблицу в Лиге наций

Следующий матч женская сборная Украины проведет на выезде также против Чехии. Игра состоится во вторник, 8 апреля, в 18:30.

Для того, чтобы повыситься в классе, «сине-желтые» должны или стать победительницами группы, или же финишировать на втором месте, а затем выиграть плей-офф против третьей команды из дивизиона А.

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