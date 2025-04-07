Сын легендарного Ромарио в Украине. Первое интервью Ромариньо — о войне, футболе и Шевченко

Ромариньо (фото: facebook.com/fc.ucsa)

Сын обладателя Золотого мяча Ромарио — 31-летний нападающий Ромариньо (Ромарио де Соуза Фариа Фильо) — подписал контракт с украинским клубом ЮКСА, который выступает в первой лиге чемпионата Украины.

В эксклюзивном интервью РБК-Украина бразильский футболист рассказал не испугала ли его война, как его встретила команда, реакцию отца и что именно он знает об украинском футболе.

— Что побудило перейти в ЮКСА? Следил ли за этим клубом раньше?

— Я получил приглашение через Пабло Буэно (один из идеологов футбольного клуба ЮКСА — Ред.). Он рассказал мне о команде. Я также самостоятельно искал информацию, раньше не знал о клубе, но все, что увидел, мне понравилось. К тому же я давно мечтал играть в Европе.

— Не пугает ли тебя то, что в Украине идет война? Что думаешь об этой ситуации?

— Перед приездом я общался с бразильцами из команды, и они меня успокоили относительно воздушной обороны Украины. Иногда слышу выстрелы и взрывы, но уже привыкаю. Верю, что впереди еще много хорошего.

— Как тебя встретили в команде?

— Меня очень хорошо приняли как бразильцы, так и украинцы. Мы много общаемся о силе и интенсивности футбола здесь. Президент Сергей Лесник тоже очень тепло меня принял и сказал, что очень верит в меня. Надеюсь, смогу отблагодарить его за доверие и поддержку.

— Давал ли тебе советы твой звездный отец относительно перехода в ЮКСА?

— Мой отец всегда поддерживал меня с самого начала карьеры. Я очень горжусь тем, чего он достиг, и стараюсь воплощать в жизнь все его советы после матчей.

— Планирует ли Ромарио приехать в Украину?

— Возможно, приедет, когда война немного утихнет.

— Какая твоя цель и мечта в новой команде?

— Моя цель — помочь команде выйти в Премьер-лигу, забивать голы и помогать партнерам. Сейчас я на этапе адаптации к украинскому футболу. Но уверен, что благодаря упорному труду все получится!

— Что вообще знаешь об Украине и украинском футболе?

— Я не очень хорошо разбираюсь в украинском футболе… Но мне очень нравился Шевченко. Я часто играл за него в видеоиграх и смотрел его матчи за «Милан».

Ромариньо подписал контракт с ЮКСА в начале апреля (фото: facebook.com/fc.ucsa)

Кто такой Ромариньо

Ромарио де Соуза Фариа Фильо, известный как Ромариньо, — бразильский футболист, выступающий на позиции нападающего. Он является сыном легендарного Ромарио, обладателя Золотого мяча и чемпиона мира 1994 года. Родился 20 сентября 1993 года в Барселоне, когда его отец как раз выступал за «сине-гранатовых».

В 2007 году Ромариньо присоединился к академии бразильского клуба «Васко да Гама».

В 2013 году дебютировал во взрослом футболе, подписав контракт с клубом «Бразиленсе». Через два года вернулся в «Васко да Гама» и дебютировал в бразильской Серии A.

В 2016 году перешел в японский клуб «Звейген Канадзава». После Японии выступал за ряд бразильских клубов, в частности «Макаэ», «Маринга», «Жоинвиль», «Блуменау», «Атлетико Катариненсе», боливийский «Дестроерс» и другие. Последним клубом Ромариньо была «Америка РЖ» из Рио-де-Женейро.