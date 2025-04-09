Трамп толкает мир в кризис? Почему страх торговой войны обваливает фондовые рынки

Решение США о введении тарифов вызвало небывалое падение мировых фондовых и товарных рынков. Экономисты говорят о начале глобального кризиса.Какие рынки пострадали, какие последствия уже ощущает экономика Украины и каких следует ожидать вдальнейшем — в материале РБК-Украина.

Заголовки ведущих финансовых изданий США за 7 апреля уже пестрели словами «кровавая бойня», «кровавая резня», «шок» или «коллапс». Слово «кровавый» для фондового рынка имеет не только фигуральное, но и реальное значение, ведь снижение цен на биржевых площадках обозначается красным цветом.

Падение мировых фондовых рынков

Резкие эпитеты свидетельствуют о чрезвычайном падении ключевых индексов фондового рынка. Только за один день, после того как 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о новых тарифах, ключевые индексы упали на 4-5%. Например, промышленный индекс Доу-Джонса (индикатор стоимости акций 30 крупнейших американских компаний) упал на 4% — до 38 314 долларов, а индекс S&P500 (корзина из 500 американских компаний с наибольшей капитализацией) потерял 4,8% своей стоимости и снизился до 5 397 долларов. В последующие дни, эти индексы продолжили падение.

По информации Bloomberg, по состоянию на 7 апреля уровень индекса Доу-Джонса (37 797 долларов) соответствует показателю января 2024 года. Больше всего участников фондового рынка пугает не так низкое значение курса, как скорость падения, что может быть признаком началом очередного экономического кризиса.

Такое же падение наблюдается на фондовых рынках Азии. Например, ключевой индекс на Токийской фондовой бирже — Nikkei 225 (отражает стоимость акций 225-ти компаний, которые больше всего торгуются на этой бирже) в течение 2-7 апреля упал на 13% — до 31 137 японских иен. Индекс корейской фондовой биржи KOSPI за этот же период потерял 7% и снизился до 2 328 южнокорейских вон.

Как обвал на фондовых рынках скажется на Украине

На сегодня фондовый рынок США переходит в медвежье состояние. Это ситуация, когда превалирует снижение цен, в противовес «рынку быков», когда цены растут. На медвежьем рынке компании не хотят продавать акции, потому что они стоят дешево.

«Это означает, что количество денег, которое есть у бизнеса, — уменьшается. Компании имеют меньше ресурсов, меньше мотивации развивать инвестиционные проекты, в том числе за рубежом. Экономисты говорят, что падение рынка является свидетельством того, что дальше должна наступить рецессия — это когда в течение трех кварталов подряд происходит снижение уровня ВВП», — говорит РБК-Украина экономист, профессор Национального университета «Львовская политехника» Алексей Другов.

Кстати, один из крупнейших инвестиционных банков США JP Morgan повысил оценку вероятности наступления мировой рецессии с 40% до 60%.

Фото: Падение фондовых рынков 7 апреля грозит рецессией мировой экономики (Getty Images)

По словам Алексея Другова, снижение ВВП в развитых странах может быть на уровне 0,5-1% за квартал, это достаточно небольшой показатель. Больше всего же пострадают страны с переходной экономикой, которые зависимы от внешних средств.

«Если мы говорим об Украине, мы — зависимы от внешнего финансирования, от грантов и кредитов. С развертыванием кризиса у нас будет меньше шансов привлечь новое финансирование», — пояснил эксперт.

Падение мировых фондовых рынков, которое уже произошло, — это больше эмоциональная реакция, испуг инвесторов, считает собеседник. Индексы могут частично отыграть свои позиции, но если тенденция к их снижению продолжится (пусть и не так резко), то кризисные процессы будут усиливаться. По его словам, если в течение следующего месяца не произойдет отмена тарифов, не будут достигнуты договоренности Трампа с другими странами, компании просто перестанут вкладывать средства в развитие, в том числе в таких странах, как Украина.

«Мы очень сильно будем ощущать нехватку внешнего финансирования, а это давление и на валюту, и на бюджет… Это будет влиять на социальную сферу, на количество работы, на оплату труда», — сказал эксперт, добавив, что последствия кризиса уже могут быть ощутимыми через 3-6 месяцев.

На сегодня мировая экономика входит в спираль падения, считает экс-советник президента Украины по вопросам экономики Олег Устенко. В комментарии РБК-Украина он отметил, что обвал фондовых рынков влечет за собой такую же тенденцию в сырьевых и товарных рынках.

«Снижение и на фондовых, и на сырьевых рынках создает дополнительную волну паники. Мировая экономика входит в спираль падения, растет неопределенность относительно того, какая будет политика центральных банков», — сказал он, подтвердив перспективу уменьшения инвестиций в Украину.

Фото: Экономисты говорят о начале мирового экономического кризиса (Getty Images)

Уменьшение притока внешнего капитала в Украину следует ожидать также и от стран Европы. По словам Олега Устенко, вскоре европейские соседи столкнутся со значительными собственными экономическими проблемами, которые будут требовать много внимания.

Реакция рынков: эмоции берут верх

Кроме фондового рынка, резкое падение также наблюдается на сырьевом рынке. По данным Bloomberg, цена на фьючерсы на нефть эталонного сорта Brent с поставкой в июне 2025 года со 2 по 7 апреля упала почти на 16% — до 63,2 долларов за баррель. Это самая низкая цена с февраля 2021 года, то есть периода пандемии коронавируса, когда вся мировая экономика была в кризисном состоянии.

Вслед за сырой нефтью значительно упали цены на металлы, в частности, медь, алюминий, цинк и титан. 7 апреля цена на медь на Лондонской бирже металлов снизилась до самого низкого в этом году значения — 8 780 долларов за тонну.

Обвал цен на металлы очень негативно скажется на экономике Украины, ведь железная руда и металлопродукция является значительной составляющей нашего экспорта. По словам главы экспертно-аналитического совета «Украинского аналитического центра» Бориса Кушнирука, на фоне общего падения цен на сырьевые товары возможно также падение цен на аграрную продукцию.

«Цены на аграрную продукцию очень зависят от урожая в определенном году, поэтому несмотря на то, что цены на сырьевые товары будут снижаться, для аграрной продукции это может и не произойти, а может и произойти. Все зависит от природных условий и урожая», — сказал он РБК-Украина.

Позитивным аспектом существенного падения цен на сырье, в частности на нефть, по словам Кушнирука, будет снижение доходов России, ведь страна-агрессор потеряет часть доходов от экспорта углеводородов.

«Падение цен на нефть до 40 долларов за баррель сделает продолжение войны просто невозможным. С этой точки это может быть позитивом», — прокомментировал эксперт. Также снижение цен на нефть даст в результате снижение цен на нефтепродукты, которые в большом количестве импортирует Украина, а также к уменьшению цен на АЗС.

Фото: Падение мировых цен на нефть должно значительно сократить экспортные доходы России (Getty Images)

Снижение курса доллара: что дальше

На презентацию новых тарифов Трампом отреагировал курс доллара. По данным Европейского центрального банка, 2 апреля один доллар стоил 0,925 евро, а уже 3 апреля он равнялся 0,9 евро, таким образом, курс доллара по отношению к валюте Еврозоны всего за один день потерял 2,7% своей стоимости. По состоянию на 7 апреля, курс доллара к евро продолжал удерживаться на уровне 0,9 евро.

Доллар также дешевеет по отношению к гривне. Согласно официальному курсу Национального банка Украины, 2 апреля доллар стоил 41,37 гривны, а уже 3 числа его стоимость снизилась до 41,32 гривны. По состоянию на 7 апреля, официальный курс доллара уже составлял 41,19 гривны. То есть, в течение 2-7 апреля доллар по отношению к гривне снизился на 0,4%. Такое мягкое снижение курса доллара к гривне по сравнению со стоимостью к евро объясняется политикой НБУ.

Финансовый эксперт профильного портала «Минфин» Алексей Козырев в комментарии РБК-Украина объяснил это тем, что НБУ всегда стремится минимизировать резкие колебания курса доллара.

«С одной стороны, НБУ снижает курс, то есть регулятор реагирует на то, что происходит на международном валютном рынке. С другой стороны, в условиях страны, которая воюет, которая не является экономически развитой, а является страной, которая только развивается, — очень нежелательным явлением для экономики являются скачки курса», — сказал эксперт.

В случае резких колебаний курса производители или импортеры продукции будут закладывать в свои расчеты и цену продукции максимально возможные курсы (которые имели место), чтобы учесть все риски. Такой подход раскручивает маховик инфляции. Если же курс более-менее стабилен, весь рынок работает в приемлемом диапазоне.

«Скачки курса очень плохо влияют на всех субъектов экономической деятельности, поэтому Национальный банк наиболее заинтересован сглаживать колебания… В данном случае, когда доллар дешевеет, НБУ следует тренду, но не дает возможности проседать курсу глобально», — добавил эксперт.

Цена на золото бьет рекорды

На фоне падения фондовых индексов, курса доллара и цен на нефть золото растет. По информации Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, которая объединяет мировые компании, которые поставляют и продают золото, серебро, платину и палладий, цена на золото выросла до рекордного за всю историю торгов значения — 3 119 долларов за унцию.

Этот факт свидетельствует о страхах инвесторов, которые массово начинают покупать золото, ведь последнее всегда играло роль «тихой гавани» и защитного актива.

«Золото выступает активом сохранения стоимости. Инвесторы используют его как средство сохранения средств, поскольку они не понимают, какие в будущем будут цены на другие активы», — сказал Борис Кушнирук, добавив, что цена на золото тоже может существенно колебаться в долгосрочной перспективе, поэтому этот актив больше необходим для прохождения турбулетных периодов.

Фото: Инвесторы массово скупают золото, чтобы защитить свой капитал (Getty Images)

Если же украинцы захотят покупать золото, эксперт рекомендует покупать монетарное золото, которое выпускает Национальный банк, — инвестиционные монеты или золотые слитки.

Начало мирового экономического кризиса?

События, которые сейчас происходят на финансовых и сырьевых рынках, по мнению Олега Устенко, свидетельствуют, что на сегодня мировая экономика переживает начало нового кризиса.

«Кризис сейчас находится в своем начале», — сказал он в комментарии РБК-Украина.

По его словам, во время кризиса ожидается уменьшение как активности инвесторов, так и предпринимательской инициативы. В данной ситуации Украина должна выполнять свое «домашнее задание» по улучшению инвестиционного климата, уверен экономист. Необходимо продолжать судебную реформу, развивать антикоррупционную архитектуру и заботиться о защите права собственности. Периоды кризиса лучше всего использовать для того, чтобы подготовиться к выходу из кризиса — до того времени, когда рынок будет отталкиваться от дна.