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Спорт
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Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло

Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло

Общий размер пошлин на импорт китайских товаров в США после вчерашнего решения американского президента Дональда Трампа составляет 145%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Официальный представитель Белого дома пояснил, чтопоследний указ Трампа, который был подписан вчера, 9 апреля, повышает тарифы на Пекин до 125% с 84%.

Но это добавляется к 20%-му тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.

Таким образом, по данным Белого дома, тариф на импорт из китайских товаров в США в целом был повышен до 145%.

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