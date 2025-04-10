Трамп в целом поднял пошлины для Китая до 145%. Белый дом объяснил, как это произошло

Общий размер пошлин на импорт китайских товаров в США после вчерашнего решения американского президента Дональда Трампа составляет 145%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Официальный представитель Белого дома пояснил, чтопоследний указ Трампа, который был подписан вчера, 9 апреля, повышает тарифы на Пекин до 125% с 84%.

Но это добавляется к 20%-му тарифу на фентанил, который Трамп ранее ввел против Китая.

Таким образом, по данным Белого дома, тариф на импорт из китайских товаров в США в целом был повышен до 145%.